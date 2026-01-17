Brasil: una abogada argentina quedó retenida por hacer gestos racistas y deberá usar tobillera electrónica

Embed

Medidas cautelares y monitoreo

La causa quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte y el monitoreo electrónico para garantizar el cumplimiento de las medidas. Según G1, Paez declaró y recibió ambas disposiciones este sábado tras comparecer ante la autoridad judicial.

La investigación, liderada por la Policía Civil, busca determinar la responsabilidad penal y esclarecer las circunstancias del incidente. Los registros de cámaras y testimonios forman parte de la prueba. La acusada no puede abandonar Brasil mientras se define su situación procesal.

El hecho se desencadenó tras una discusión por el pago de la cuenta.

Tolerancia cero y posible imputación

El proceso se enmarca en la política de tolerancia cero frente a actos de racismo y discriminación. La retención del pasaporte y la tobillera apuntan a evitar una eventual fuga y asegurar la presencia en las próximas etapas del expediente.

El caso reactivó el debate público sobre el racismo en Brasil. Según Diário da Guanabara, las medidas cautelares responden a la legislación contra los delitos de odio, que prevé sanciones severas. En paralelo, el Ministerio Público evalúa presentar cargos formales por discriminación racial, lo que podría derivar en una causa penal de mayor gravedad.

Hasta el momento, la defensa no realizó declaraciones y no se informaron antecedentes en contra de la acusada. La investigación continuará en las próximas semanas.