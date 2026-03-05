Medio Oriente: más de 630 argentinos pidieron ayuda para salir de la zona del conflicto

En las últimas horas, además, las sedes diplomáticas argentinas actualizaron las recomendaciones para los ciudadanos que permanecen en la región, incluyendo la posibilidad de trasladarse por vías terrestres hacia países que todavía mantienen vuelos regulares.

En este contexto, el canciller Pablo Quirno explicó que el principal problema para organizar los retornos es la limitada disponibilidad de vuelos en Medio Oriente. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados”, señaló en declaraciones televisivas.

El funcionario recomendó que quienes puedan permanezcan en Dubái, donde el Gobierno argentino está gestionando lugares en vuelos de regreso. Sin embargo, advirtió que solo en esa ciudad hay alrededor de 1.500 personas varadas de distintas nacionalidades, lo que complica aún más la logística.

El relato de los argentinos atrapados en la región

Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, varios argentinos relataron la incertidumbre que viven en Medio Oriente ante la falta de información clara sobre cómo regresar al país.

Una de ellas es Virginia Luca, quien permanece junto a su esposo en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. En diálogo con medios argentinos explicó que la situación es confusa y que las indicaciones de las autoridades no siempre coinciden. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, afirmó la mujer, que junto a otros compatriotas intenta encontrar una salida en medio del caos generado por el conflicto.

KFMZOLTSR5HNRLMP7CCJ6VJJWM Aeropuerto sin movimientos. (Foto: AP)

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre el espacio aéreo y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos para ir a Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a demandar conseguir un vuelo que podamos pagar”, explicó.

El impacto global del cierre del espacio aéreo

La situación no afecta únicamente a los ciudadanos argentinos. Gobiernos de todo el mundo activaron operativos para repatriar a sus ciudadanos, ante la magnitud del colapso en el tráfico aéreo regional.

Según diversos reportes del sector aeronáutico, al menos 12.903 vuelos fueron cancelados entre el sábado y el lunes, lo que representa cerca del 40% de las conexiones programadas.

De acuerdo con datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium, la región suele mover alrededor de 900.000 asientos diarios, por lo que el número de viajeros afectados podría superar fácilmente el millón de personas.

CAANQCK7PFC7HOV7OXKVJS2HAI Así está el espacio aéreo de Irán.

Países que ya activaron evacuaciones

Frente a este escenario, varios países comenzaron a organizar vuelos de evacuación para sus ciudadanos. Entre ellos se encuentran India, República Checa y Francia, país que tiene cerca de 400.000 ciudadanos repartidos en los países afectados por el conflicto, según informó su canciller Jean-Noël Barrot.

Alemania, por su parte, anunció que enviará aviones a Arabia Saudita y Omán para evacuar a los viajeros más vulnerables. Según la Asociación de Turismo alemana, unos 30.000 ciudadanos de ese país se encuentran actualmente en la región.

Italia ya concretó tres vuelos de repatriación que aterrizaron en Roma y Milán, mientras que el Reino Unido confirmó que organizará un operativo similar desde Omán en los próximos días. España también activó vuelos especiales para evacuar a sus ciudadanos.

La Unión Europea y Estados Unidos también activaron operativos

En paralelo, la Unión Europea comenzó a coordinar operaciones conjuntas de evacuación para ayudar a los Estados miembros que tienen ciudadanos varados en la región. Italia, Eslovaquia y Austria activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite financiar parte de las operaciones de repatriación.

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó que dos vuelos con ciudadanos repatriados llegaron a París en las últimas horas. Estados Unidos también puso en marcha un operativo especial, ya que el Departamento de Estado anunció vuelos chárter para evacuar a sus ciudadanos, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que más de 17.500 personas ya fueron repatriadas.