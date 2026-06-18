En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Tiroteo
Nueva York
Terror

Pánico en Times Square por un tiroteo: corridas, caos y un detenido en Nueva York

El episodio generó escenas de pánico entre cientos de personas que se encontraban en la zona. Las autoridades secuestraron un arma de fuego tras la balacera.

Banner Seguinos en google DESK
Pánico en Times Square. (Foto: captura A24)
Pánico en Times Square. (Foto: captura A24)

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de Nueva York, luego de que se escucharan varios disparos en las inmediaciones de la intersección de la calle 42 y Broadway. El episodio generó escenas de pánico entre cientos de personas que se encontraban en la zona y provocó una rápida intervención de la Policía.

Leé también Tiroteo en la puerta de la Casa Blanca: evacuaron a Donald Trump y neutralizaron al tirador
Fuerte despliegue de los agentes de seguridad por los disparos cerca de la Casa Blanca. (Reuters)

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y testimonios de personas presentes en el lugar, las detonaciones desencadenaron una estampida de peatones que intentaban escapar y buscar refugio en medio de la confusión.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a turistas, vecinos y aficionados que se encontraban en el área corriendo desesperadamente mientras los agentes desplegaban un operativo de seguridad para controlar la situación. Tras el incidente, efectivos policiales lograron detener a un sospechoso y recuperar un arma de fuego en la escena.

Según informó la prensa local, citando fuentes del NYPD, la persona arrestada sería un menor de edad. Las autoridades también investigan si hubo otros involucrados en el hecho y continúan recolectando pruebas para reconstruir lo sucedido.

Embed

A pesar del caos generado por los disparos, los reportes preliminares indican que no se registraron personas heridas, una noticia que llevó alivio tras los momentos de angustia vividos en una de las zonas más transitadas de Manhattan.

El contexto: festejos masivos y miles de personas en las calles

El episodio ocurrió pocas horas después de que decenas de miles de fanáticos de los Knicks coparan las calles de Nueva York para celebrar el título de la NBA conseguido ante los San Antonio Spurs.

Según medios estadounidenses, testigos aseguraron haber escuchado al menos media docena de disparos antes de que la multitud comenzara a correr aterrorizada. La Policía acordonó rápidamente parte de Times Square mientras avanzaban las tareas de investigación y peritaje.

rNuYtLBd3_870x580__1
La persona que habría iniciado el incidente.

La persona que habría iniciado el incidente.

Una zona clave para los fanáticos del Mundial 2026

El incidente generó especial preocupación porque Times Square se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los miles de turistas y aficionados que siguen el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el lugar fue escenario de celebraciones, transmisiones públicas y reuniones de hinchas de distintas selecciones, por lo que suele concentrar una gran cantidad de personas durante todo el día.

Las autoridades buscan determinar qué motivó el tiroteo y si existen más sospechosos vinculados al hecho que sembró el pánico en pleno corazón de Nueva York.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tiroteo Nueva York disparos
Notas relacionadas
Una violenta persecución terminó con el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate detenido tras un feroz tiroteo
Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección
No hay clases: suspenden las actividades desde el 22 de junio

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar