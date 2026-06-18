Pánico en Times Square por un tiroteo: corridas, caos y un detenido en Nueva York

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A pesar del caos generado por los disparos, los reportes preliminares indican que no se registraron personas heridas, una noticia que llevó alivio tras los momentos de angustia vividos en una de las zonas más transitadas de Manhattan.

El contexto: festejos masivos y miles de personas en las calles

El episodio ocurrió pocas horas después de que decenas de miles de fanáticos de los Knicks coparan las calles de Nueva York para celebrar el título de la NBA conseguido ante los San Antonio Spurs.

Según medios estadounidenses, testigos aseguraron haber escuchado al menos media docena de disparos antes de que la multitud comenzara a correr aterrorizada. La Policía acordonó rápidamente parte de Times Square mientras avanzaban las tareas de investigación y peritaje.

rNuYtLBd3_870x580__1 La persona que habría iniciado el incidente.

Una zona clave para los fanáticos del Mundial 2026

El incidente generó especial preocupación porque Times Square se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los miles de turistas y aficionados que siguen el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el lugar fue escenario de celebraciones, transmisiones públicas y reuniones de hinchas de distintas selecciones, por lo que suele concentrar una gran cantidad de personas durante todo el día.

Las autoridades buscan determinar qué motivó el tiroteo y si existen más sospechosos vinculados al hecho que sembró el pánico en pleno corazón de Nueva York.