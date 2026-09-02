Se dio a conocer la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles de la gran fiesta

"Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas", comentó Pepe Ochoa.

"En la entrada va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea algo como milanesas con puré", aseguró el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

El lugar elegido para la fiesta aún está guardado bajo total hermetismo: "El lugar todavía no me lo quieren revelar pero se casan ahora. Van a hacer una ceremonia en el lugar", cerró el panelista sobre el casamiento que se viene de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito explicó por qué no es amiga de la China Suárez

Lali Espósito habló sin filtros sobre el vínculo que mantiene con la China Suárez, su excompañera de Casi Ángeles, y profudizó sobre el concepto de amistad.

“Con la China siempre se arma quilombo cuando digo que no somos amigas en este momento de la vida. Es una persona que la querés por historia. Hemos compartido inodoro, meábamos juntas a los 12 años, esas cosas uno no se las olvida”, expresó la cantante entrevistada por Martín Cirio.

La artista explicó que entre ellas existe un conocimiento muy profundo producto de tantos años compartidos. “Nos conocemos, conocemos la vida de la otra, los dolores de la otra, las infancias”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que actualmente no forman parte de la cotidianeidad de la otra. “No voy a su cumpleaños, ella no viene al mío, no sabe cómo estoy, yo tampoco de ella”, comentó.

Y sobre el concepto de amistad, Lali Espósito remarcó: “Está medio sobrevalorado el tema de la amistad en redes. Parece que porque seguís a alguien o tenés historia con alguien sos amigo. Yo diferencio mucho eso”.

“A ella la quiero y siempre le deseo lo que sea la alegría para ella. Lo que esté deseando, que lo tenga. Tiene a sus hijitos, quiero que labure, que le vaya bárbaro, que sea feliz con la familia que forma”, concluyó la artista sobre la China Suárez.