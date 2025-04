Hoy entraron en vigor los aranceles de Trump y así reaccionaron las bolsas de Asia y Europa

El índice Nikkei, de la bolsa de Tokio, tuvo una caída de casi 4 puntos, una de las plazas más afectadas por la entrada en vigencia de los aranceles de Estados Unidos.

Embed

Aranceles de estreno y las bolsas en caída

Este miércoles entraron oficialmente en vigencia los nuevos aranceles dispuestos para las exportaciones a los Estados Unidos. Y como no podía ser de otra manera, los mercados financieros expresan su rechazo con bajas pronunciadas. En las principales bolsas de Asia, las caídas fueron generalizadas. Tal vez no tan duras como el jueves y viernes de la semana pasada, pero no se modifica la tendencia de los números en rojo.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, con su caída del 4%, encabezó las pérdidas en Asia. El índice Kospi (Corea del Sur) retrocedió un 1,74 % y en Taiwán, el índice Taiex también cayó a la par de Tokio, pese a que el gobierno creó un fondo de estabilización tras la histórica caída del lunes, que llegó a un 9%.

El único caso positivo es el de la Bolsa de Hong Kong, aunque cerró con una suba mínima del 0,68 %.

China se vengó del 104% de aranceles que le impuso Trump

Es el país que con más firmeza reaccionó a los primeros anuncios del presidente estadounidense. Aplicó recíprocamente un 34% para los productos de EE.UU. y entonces Trump agregó otro 50% de aranceles, que lleva el monto final al 104% de impuestos a las importaciones de China. En ese contexto, la bolsa de Shanghái parece tomar con confianza la firmeza del gobierno de Xi Jinping. Los índices de referencia avanzaron, un 1,31% y un 1,22%.

Ahora, Beijing, no se queda atrás y vuelve a responder. Decidió elevar también el tipo arancelario a las mercancías estadounidenses, un idéntico 50%. De nuevo, la suma de estos aranceles lleva la tasa de exportación de productos de Estados Unidos al gigante asiático al 84%.

“La práctica de EE.UU. de aumentar los aranceles a China es un error sobre otro, que infringe gravemente los derechos e intereses legítimos del país y daña gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas”, fundamentó en un comunicado el gobierno de Xi Jinping.

En las bolsas europeas, la baja se profundiza con el paso del tiempo

Los mercados europeos - que aún están con operaciones - no escapan a lo que viene sucediendo desde el jueves pasado. El Ibex - de la Bolsa de Madrid - bajó algo menos del 3% en el inicio, pero ya llega casi a los 4 puntos la caída. Tras una jornada de tregua el martes en la que las bolsas europeas y asiáticas se tomaron un respiro. El Dax alemán (de Fráncfort) también fue cuesta abajo a medida que se desarrolló la jornada y se ubica en un 3,46% a la baja. En Londres, el FTSE cae al 2,95% (abrió con una caída del 2,8%) y el Cac de la bolsa de París, en Francia, también a la baja, con una merma ya del 35%.

En promedio, en el Viejo Continente, las bolsas caen un 3,39% si se toma el índice Eurostaxx de la Unión Europea en el estreno de las medidas de Trump. La UE ya dijo que está dispuesta a negociar, pero por el momento, los mercados marcan su desconfianza de este nuevo panorama comercial global.