Impactante choque de trenes: reportan heridos graves y suspenden el servicio

De acuerdo con publicaciones periodísticas locales, el hospital de Bedford fue puesto en alerta ante la posibilidad de recibir hasta 50 personas heridas.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron que una de las formaciones involucradas pertenecía al servicio Luton Express, operado por East Midlands Railway, que conecta el aeropuerto de Luton con Londres.

El accidente

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 17.15, hora local. Las versiones preliminares indican que uno de los trenes se habría detenido debido a una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y que una segunda formación impactó contra la parte trasera.

Uno de los pasajeros, identificado como Pete Knapp en la red social Bluesky, describió el episodio como una “colisión instantánea” y afirmó que "no hubo bocinas, alertas, explosiones ni signos de terrorismo” antes del impacto.

Además, señaló que la parte delantera del tren permaneció prácticamente intacta, aunque el tercer vagón descarriló como consecuencia del choque.

La ministra de Transportes del Reino Unido, Heidi Alexander, manifestó su “profunda preocupación” tras conocerse el accidente y aseguró que seguía de cerca la evolución de la situación.

Mientras continúan las tareas de asistencia en la zona, los investigadores trabajan para determinar las causas exactas de la colisión y evaluar la magnitud de los daños provocados por el siniestro.