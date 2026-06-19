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Impactante choque de trenes: reportan heridos graves y suspenden el servicio

El accidente ocurrió cerca de Bedford e involucró a dos trenes que cubrían servicios hacia Londres. Reportaron heridos de gravedad y suspendieron la circulación en una de las principales líneas ferroviarias del país.

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El tercer vagón descarriló como consecuencia del choque. (Foto: A24)

El tercer vagón descarriló como consecuencia del choque. (Foto: A24)

Dos trenes de pasajeros chocaron este viernes cerca de la ciudad de Bedford, en el centro de Inglaterra, en un accidente que provocó una importante movilización de los servicios de emergencia y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en una de las rutas más utilizadas hacia el norte de Londres.

Leé también Impresionante: las imágenes del descarrilamiento y choque de trenes en España
El descarrilamiento y choque de trenes en España. (Foto: A24.com)

La Policía de Bedfordshire y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado informaron que trabajaban en un incidente registrado en una vía férrea al sur de Bedford, donde se produjo la colisión entre dos formaciones.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la cantidad de pasajeros que viajaban a bordo de los trenes.

Sin embargo, el sindicato ferroviario, marítimo y del transporte del Reino Unido expresó su “profunda preocupación” por lo ocurrido y aseguró que tanto trabajadores como pasajeros sufrieron heridas de gravedad durante el choque.

De acuerdo con publicaciones periodísticas locales, el hospital de Bedford fue puesto en alerta ante la posibilidad de recibir hasta 50 personas heridas.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron que una de las formaciones involucradas pertenecía al servicio Luton Express, operado por East Midlands Railway, que conecta el aeropuerto de Luton con Londres.

El accidente

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 17.15, hora local. Las versiones preliminares indican que uno de los trenes se habría detenido debido a una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y que una segunda formación impactó contra la parte trasera.

Uno de los pasajeros, identificado como Pete Knapp en la red social Bluesky, describió el episodio como una “colisión instantánea” y afirmó que "no hubo bocinas, alertas, explosiones ni signos de terrorismo” antes del impacto.

Además, señaló que la parte delantera del tren permaneció prácticamente intacta, aunque el tercer vagón descarriló como consecuencia del choque.

La ministra de Transportes del Reino Unido, Heidi Alexander, manifestó su “profunda preocupación” tras conocerse el accidente y aseguró que seguía de cerca la evolución de la situación.

Mientras continúan las tareas de asistencia en la zona, los investigadores trabajan para determinar las causas exactas de la colisión y evaluar la magnitud de los daños provocados por el siniestro.

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