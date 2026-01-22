Otro choque de trenes en España y es el tercer accidente en cuatro días: hay al menos 6 heridos
El siniestro ocurrió en la localidad de Alumbres, cerca de Cartagena, y obligó a un amplio operativo de emergencia. El tren transportaba a 16 pasajeros y no descarriló. Vecinos advierten que se trata de un tramo peligroso y sin señalización.
Otro choque de trenes en España y es el tercer accidente en cuatro días: hay al menos 6 heridos
Un tren de cercanías chocó contra una grúa este jueves por la mañana en la localidad española de Alumbres, en la región de Murcia, y dejó al menos seis personas heridas, todas con lesiones leves. El hecho se suma a una serie de episodios ferroviarios que generaron alarma en el país, al tratarse del tercer accidente en apenas cuatro días.
El siniestro ocurrió en la zona de Cartagena, a unos 13 kilómetros del centro de la ciudad, y provocó un importante despliegue de bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias.
El tren pertenece a una línea de FEVE, que une Cartagena con Los Nietos, y circulaba con 16 pasajeros a bordo al momento del impacto. Por el momento, se desconocen las causas exactas del choque.
Embed
Qué pasó en el momento del impacto
El concejal de Infraestructuras de Cartagena, Diego Ortega, explicó que el accidente se produjo mientras operarios realizaban tareas de mantenimiento en las inmediaciones de las vías.
“Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, detalló el funcionario.
Como consecuencia del impacto, se rompieron varios vidrios y uno de los laterales del tren resultó dañado, aunque la formación no volcó ni descarriló, según confirmaron fuentes oficiales.
Heridos y operativo de emergencia
Desde los servicios de emergencia indicaron que el número exacto de heridos fue ajustándose con el correr de las horas. Finalmente, el Centro de Coordinación de Emergencias confirmó seis personas lesionadas:
Dos jóvenes de 18 años
Un hombre de 26
Otro de 50
Y dos mujeres de 62 y 74 años
Todos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena, y se encuentran fuera de peligro.
Al lugar acudieron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, que trabajaron en la asistencia a las víctimas y en la seguridad de la zona.
Vecinos alertan por un “tramo peligroso”
Según consignó el diario La Opinión de Murcia, vecinos del lugar advirtieron en reiteradas oportunidades que se trata de un tramo peligroso, ya que no cuenta con señalización ni semáforos.
De acuerdo con los testimonios, la única forma de advertir la llegada del tren es por el ruido que produce al circular sobre las vías, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
Tercer accidente ferroviario en cuatro días
El choque en Alumbres se produjo en un contexto de fuerte preocupación en España por la seguridad ferroviaria. El domingo, ocurrió la tragedia de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde murieron 43 personas en un accidente cuyas causas aún se investigan y cuyo número de víctimas fatales podría aumentar.
Dos días después, el martes por la noche, un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, cerca de Barcelona, luego del desplome de un muro de contención sobre la vía. El hecho dejó un muerto y cinco heridos graves y se produjo cuando la formación se dirigía a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.
La seguidilla de accidentes volvió a poner en el centro del debate el estado de la infraestructura ferroviaria y las condiciones de seguridad en distintos puntos del país.