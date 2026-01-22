Otro choque de trenes en España y es el tercer accidente en cuatro días: hay al menos 6 heridos

“Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, detalló el funcionario.

Como consecuencia del impacto, se rompieron varios vidrios y uno de los laterales del tren resultó dañado, aunque la formación no volcó ni descarriló, según confirmaron fuentes oficiales.

Heridos y operativo de emergencia

Desde los servicios de emergencia indicaron que el número exacto de heridos fue ajustándose con el correr de las horas. Finalmente, el Centro de Coordinación de Emergencias confirmó seis personas lesionadas:

Dos jóvenes de 18 años

Un hombre de 26

Otro de 50

Y dos mujeres de 62 y 74 años

Todos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena, y se encuentran fuera de peligro.

Al lugar acudieron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, que trabajaron en la asistencia a las víctimas y en la seguridad de la zona.

Vecinos alertan por un “tramo peligroso”

Según consignó el diario La Opinión de Murcia, vecinos del lugar advirtieron en reiteradas oportunidades que se trata de un tramo peligroso, ya que no cuenta con señalización ni semáforos.

De acuerdo con los testimonios, la única forma de advertir la llegada del tren es por el ruido que produce al circular sobre las vías, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Tercer accidente ferroviario en cuatro días

El choque en Alumbres se produjo en un contexto de fuerte preocupación en España por la seguridad ferroviaria. El domingo, ocurrió la tragedia de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde murieron 43 personas en un accidente cuyas causas aún se investigan y cuyo número de víctimas fatales podría aumentar.

Dos días después, el martes por la noche, un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, cerca de Barcelona, luego del desplome de un muro de contención sobre la vía. El hecho dejó un muerto y cinco heridos graves y se produjo cuando la formación se dirigía a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.

La seguidilla de accidentes volvió a poner en el centro del debate el estado de la infraestructura ferroviaria y las condiciones de seguridad en distintos puntos del país.