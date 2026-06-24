Milei expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y ofreció ayuda humanitaria

El presidente Javier Milei expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron la franja norte costera de ese país y dejaron daños estructurales, derrumbes y miles de personas afectadas.
La Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano por los fuertes sismos que afectaron al norte del país.
Milei se expresó tras la catástrofe en Venezuela. (Foto: archivo).
El presidente Javier Milei expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron la franja norte costera de ese país y dejaron daños estructurales, derrumbes y miles de personas afectadas.
A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno argentino señaló que sigue de cerca la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse.
"La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas", indicó el texto.
"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", señaló.
En uno de los pasajes más destacados del mensaje, la Casa Rosada remarcó que la tragedia trasciende las diferencias políticas entre ambos gobiernos y ratificó el respaldo argentino al pueblo venezolano. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", sostuvo el comunicado.
El mensaje concluyó con una referencia a las víctimas, sus familiares y los equipos de emergencia que trabajan en las tareas de rescate y asistencia. "En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó la Oficina del Presidente.