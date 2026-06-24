Milei expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y ofreció ayuda humanitaria

En uno de los pasajes más destacados del mensaje, la Casa Rosada remarcó que la tragedia trasciende las diferencias políticas entre ambos gobiernos y ratificó el respaldo argentino al pueblo venezolano. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", sostuvo el comunicado.

El mensaje concluyó con una referencia a las víctimas, sus familiares y los equipos de emergencia que trabajan en las tareas de rescate y asistencia. "En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó la Oficina del Presidente.