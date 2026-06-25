En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Terremoto
Venezuela
Terremoto en Venezuela

"No se nada de mi familia": la desgarradora búsqueda de un futbolista argentino tras el terremoto en Venezuela

Se llama Lucas Trejo y juega como defensor en el club Marítimo de La Guaira. La región, al norte de Caracas y camino al aeropuerto internacional, es la más afectada por el sismo. Allí vivía el jugador, pero el edificio que habitaban se redujo a escombros. Su familia está desaparecida.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
Lucas Trejo

Lucas Trejo, el jugador argentino en Venezuela y su familia. El edificio en el que vivían se desplomó por el terremoto y no sabe nada de su mujer y sus hijos. (Foto: Instagram de Trejo)
Leé también Dos sismos de 7,1 y 7,5 sacudieron Venezuela y provocaron escenas de pánico en Caracas
Un sismo de magnitud 7,1 sacudió Venezuela. (Foto: redes sociales) 

Su familia, compuesta por Yanina Maranella y los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, estaban en su vivienda, en la zona de la Guaira. Pero por desgracia, ese lugar es el mayor afectado por el sismo. A tal punto, que el edificio en el que viven se desplomó por entero.

El dramático pedido de ayuda de Lucas Trejo, el jugador argentino que no sabe nada de su familia tras el devastador terremoto doble en Venezuela. (Foto: Cuenta de Instagram de Trejo. )

El dramático pedido de ayuda de Lucas Trejo, el jugador argentino que no sabe nada de su familia tras el devastador terremoto doble en Venezuela. (Foto: Cuenta de Instagram de Trejo. )

Por eso su desgarrador pedido de auxilio, ante el temor de que toda su familia estuviera en el interior de su casa cuando todo el edificio colapsó. Solo con tener presente las palabras de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez se toma dimensión del drama que vive en estos momentos el argentino Trejo: “Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, manifestó la mujer que Donald Trump dejó a cargo del poder en Venezuela.

Varios países del mundo han ofrecido a Venezuela su ayuda. Entre ellos, Argentina, que por medio de la Cancillería ofrece un sistema para aportar datos o pedir ayuda. "Pueden comunicarse con la Cancillería argentina a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected]. Además, se habilitaron dos líneas telefónicas para atención exclusiva mediante WhatsApp y mensajes de voz: +5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz).

Mientras tanto, el futbolista Lucas Trejo vive horas dramáticas tras los dos terremotos casi simultáneos que redujeron a escombros el edificio en el que vivía con su mujer y sus dos hijos.

De zona acomodada junto al mar a área de desastre. El drama de Lucas Trejo

Trejo nació en Córdoba, pero toda su carrera como futbolista la hizo en el exterior. Su primer club fue el L'escala en España en 2006. A partir de allí se transformó en un trotamundos. Con regresos a la Argentina (Sportivo Belgrano, Racing e Instituto, todos en Córdoba) estuvo en Estados Unidos, México y desde 2022/23 se estableció en Venezuela. LLegó en la última temporada al Marítimos de La Guaira. Una zona costera, comparable a los mejores lugares del gran Buenos Aires. Junto al mar y muy tranquilo, camino al aerpuerto.

Trejo se desempeña como defensor en Marítimos y por el fútbol puede decirse que salvó su vida. Dejó La Guaira para ira a jugar con su equipo a la capital Caracas. Estando allí, sufrió el terremoto devastador. Cuando llamó a su casa para saber como estaba su mujer y los niños no obtuvo respuesta. Nadie atendió los celulares. Luego, le llegó una noticia aterradora. El edificio en el que vivían colapsó por completo por el sismo. Desde entonces, su mujer y los hijos están en la enorme lista de desaparecidos que se agranda con el paso del tiempo.

Edificio derrumbado por completo por el cismo en La Guaira. Eso le pasó al inmueble que habitaba Trejo y su familia. (Foto: Reuters).

Edificio derrumbado por completo por el cismo en La Guaira. Eso le pasó al inmueble que habitaba Trejo y su familia. (Foto: Reuters).

Una familia desaparecida

Las autoridades venezolanas temen que el balance final de esta tragedia sea de miles de personas muertas. La familia de Trejo no aparece y ya pasaron varias horas desde que el edificio, cerca de la playa de derrumbó por completo.

Venezuela sufrió dos terremotos. El epicentro, La Guaira, en donde vivía el jugador Trejo con su familia. Sus hijos y su mujer están como desaparecidas. (Foto: A24.com)

Venezuela sufrió dos terremotos. El epicentro, La Guaira, en donde vivía el jugador Trejo con su familia. Sus hijos y su mujer están como desaparecidas. (Foto: A24.com)

Es por eso que Trejo difundió varios mensajes pidiendo ayuda o cualquier dato sobre su familia. Incluso con varias fotos de su esposa y sus hijos como para que pueda ayudar a hallarlos.

Trejo, defensor del club Marítimo de La Guaira, la peor zona, la más castigada por este doble terremoto en Venezuela. (Foto: Club Marítimo)

Trejo, defensor del club Marítimo de La Guaira, la peor zona, la más castigada por este doble terremoto en Venezuela. (Foto: Club Marítimo)

A través de una historia de Instagram, Trejo difundió una fotografía junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa, con el objetivo de facilitar cualquier dato que permita localizarlos. El pedido se viralizó rápidamente y generó una cadena de solidaridad entre usuarios de distintos países.

Tras el terremoto, el jugador argentino no sabe nada de su mujer y sus hijos. (Foto: A24.com)

Tras el terremoto, el jugador argentino no sabe nada de su mujer y sus hijos. (Foto: A24.com)

La angustia del jugador argentino crece con el correr de las horas en este marco de catástrofe.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Terremoto Venezuela Jugador Argentina desaparecidos familia
Notas relacionadas
Las imágenes más dramáticas del terremoto en Venezuela entre edificios derrumbados y calles cubiertas de escombros
Milei expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y ofreció ayuda humanitaria
Venezuela sigue buscando sobrevivientes tras los terremotos: hay 164 muertos y al menos 971 heridos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar