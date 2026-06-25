"No se nada de mi familia": la desgarradora búsqueda de un futbolista argentino tras el terremoto en Venezuela

Mientras tanto, el futbolista Lucas Trejo vive horas dramáticas tras los dos terremotos casi simultáneos que redujeron a escombros el edificio en el que vivía con su mujer y sus dos hijos.

De zona acomodada junto al mar a área de desastre. El drama de Lucas Trejo

Trejo nació en Córdoba, pero toda su carrera como futbolista la hizo en el exterior. Su primer club fue el L'escala en España en 2006. A partir de allí se transformó en un trotamundos. Con regresos a la Argentina (Sportivo Belgrano, Racing e Instituto, todos en Córdoba) estuvo en Estados Unidos, México y desde 2022/23 se estableció en Venezuela. LLegó en la última temporada al Marítimos de La Guaira. Una zona costera, comparable a los mejores lugares del gran Buenos Aires. Junto al mar y muy tranquilo, camino al aerpuerto.

Trejo se desempeña como defensor en Marítimos y por el fútbol puede decirse que salvó su vida. Dejó La Guaira para ira a jugar con su equipo a la capital Caracas. Estando allí, sufrió el terremoto devastador. Cuando llamó a su casa para saber como estaba su mujer y los niños no obtuvo respuesta. Nadie atendió los celulares. Luego, le llegó una noticia aterradora. El edificio en el que vivían colapsó por completo por el sismo. Desde entonces, su mujer y los hijos están en la enorme lista de desaparecidos que se agranda con el paso del tiempo.

Edificio derrumbado por completo por el cismo en La Guaira. Eso le pasó al inmueble que habitaba Trejo y su familia. (Foto: Reuters).

Una familia desaparecida

Las autoridades venezolanas temen que el balance final de esta tragedia sea de miles de personas muertas. La familia de Trejo no aparece y ya pasaron varias horas desde que el edificio, cerca de la playa de derrumbó por completo.

Venezuela sufrió dos terremotos. El epicentro, La Guaira, en donde vivía el jugador Trejo con su familia. Sus hijos y su mujer están como desaparecidas. (Foto: A24.com)

Es por eso que Trejo difundió varios mensajes pidiendo ayuda o cualquier dato sobre su familia. Incluso con varias fotos de su esposa y sus hijos como para que pueda ayudar a hallarlos.

Trejo, defensor del club Marítimo de La Guaira, la peor zona, la más castigada por este doble terremoto en Venezuela. (Foto: Club Marítimo)

A través de una historia de Instagram, Trejo difundió una fotografía junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa, con el objetivo de facilitar cualquier dato que permita localizarlos. El pedido se viralizó rápidamente y generó una cadena de solidaridad entre usuarios de distintos países.

Tras el terremoto, el jugador argentino no sabe nada de su mujer y sus hijos. (Foto: A24.com)

La angustia del jugador argentino crece con el correr de las horas en este marco de catástrofe.