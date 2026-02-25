Tras ser ninguneada por El Polaco, la supuesta amante del cantante estalló con un mensaje letal
Tras la rotunda desmentida de la pareja de Barby Silenzi, la joven apuntada como la supuesta dueña del pie que apareció en la controvertida foto de El Polaco rompió el silencio y fue tajante.
25 feb 2026, 11:39
Tras ser ninguneada por El Polaco, la supuesta amante del cantante estalló con un mensaje letal
Otra vez, el nombre de El Polaco volvió a quedar asociado al escándalo. El cantante tropical quedó en el centro de la tormenta después de compartir en sus historias una imagen que desató todo tipo de especulaciones y volvió a poner bajo la lupa su vínculo con Barby Silenzi.
¿Qué pasó? En la postal que publicó el propio artista en sus Instagram Stories se lo veía relajado, pero el detalle que no pasó inadvertido fue el fondo: un pie femenino asomaba dentro de una bañera durante su estadía en un hotel de Tucumán a donde viajó para presentar su show musical, y ahí estalló la bomba.
Frente al aluvión de mensajes y comentarios, la primera en recoger el guante fue Barby Silenzi, pareja del músico y madre de su hija menor. Lo cierto es que no esquivó el tema y salió a dar explicaciones. Según afirmó, el famoso pie que generó tanto revuelo era el suyo. Sin embargo, su versión abrió un nuevo interrogante: aseguró que la imagen no era actual, sino de otro viaje que habían realizado juntos tiempo atrás. "Ese es mi pie porque esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas", sostuvo la bailarina, intentando llevar tranquilidad.
Pero lejos de apagarse, el fuego creció. Mientras las redes ardían con preguntas y teorías, El Polaco decidió hacer su propio descargo. En un comunicado contundente, rechazó de manera categórica la versión que hablaba de una supuesta amante. Esto ocurrió después de que una joven, fanática del cantante y conocida en Instagram como “Suicide Girl”, publicara una foto explosiva junto a él: los dos muy cerca, piel con piel, acompañados por una canción romántica del propio intérprete de fondo.
El gesto no cayó nada bien. Y ante lo que interpretó como un ninguneo por parte de Ezequiel Cwirkaluk, la joven —cubierta de tatuajes y que también se define como “Femme Fattale” (sic)— reaccionó con furia. Indignada, lanzó un mensaje cargado de ironía y veneno que no pasó desapercibido.“No sé ustedes pero yo JAMÁS he tenido algún problema con una chica linda y educada, siempre son vulgares, carita humilde, mal vestidas, mal gusto y cero amor propio las que siempre quieren pelear”, disparó sin filtros.
Así, entre desmentidas, indirectas y posteos picantes, el escándalo volvió a instalarse alrededor de El Polaco y su relación con Barby Silenzi, que otra vez quedó en el ojo de la tormenta.
Cuál fue el furioso descargo de El Polaco tras las acusaciones de infidelidad a Barby Silenzi
Cansado de los rumores que explotaron en redes sociales en las últimas horas, El Polaco decidió no quedarse callado y salió a responder con los tapones de punta. El detonante fue una imagen que comenzó a circular con fuerza: en la foto se lo ve dentro de un baño y, desde la bañera, asoma lo que parecería ser el pie de una mujer. Ese detalle alcanzó para que se dispararan todo tipo de teorías sobre una presunta infidelidad y para que muchos apuntaran directamente contra Barby Silenzi.
Lejos de dejar correr las versiones, el cantante utilizó sus historias de Instagram para enfrentar las especulaciones sin filtro. "Buen día para todos. No soy de aclarar giladas pero me tienen los huevos llenos. El piecito que se ve en en la foto que dicen que supuestamente es de mi amante jajajaja es de Barby Silenzi", expresó con evidente fastidio. Así, buscó ponerle punto final al escándalo virtual que lo tuvo como protagonista.
Pero no se quedó ahí. Además, explicó el contexto real de la postal que generó tanto revuelo. Según detalló, se trata de una imagen tomada tiempo atrás: "una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones", aclaró, desarmando cualquier teoría conspirativa que hablaba de terceros en discordia.
En su descargo, El Polaco también dejó en claro que su intención principal era frenar la ola de comentarios malintencionados. "Más que nada para que los boludos dejen de hablar giladas", disparó sin eufemismos. Incluso apeló al humor para remarcar lo absurdo que le resultaban las acusaciones: "Tan idiota no voy a ser para subir una foto con un fondo de un pie y amantes, apenas puedo con una".
Finalmente, cerró su mensaje con un tono más sereno y un guiño a su presente sentimental, intentando desactivar definitivamente cualquier sospecha de crisis con Barby Silenzi. "Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios", escribió para despedirse.