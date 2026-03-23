Insólito: un avión chocó con un camión en un aeropuerto de Nueva York y hay dos muertos
Sucedió en el Aeropuerto de La Guardia, la estación aérea que se utiliza en la ciudad de Nueva York para los vuelos locales y regionales. Similar a lo que sucede con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Hay varios pasajeros heridos.
Un avión que acababa de aterrizar en Nueva York embistió a un camiión en la pista. Murieron los dos pilotos. (Foto Reuters)
“¡Camión Uno, frene, frene, frene!”, fue el pedido desesperado de la Torre de Control del Aeropuerto de La Guardia en la ciudad de Nueva York. Fue inútil. Un accidente insólito le costó la vida a los dos pilotos de un avión de la compañía Air Cánada que acabada de aterrizar y embistió a un camión que circulaba por la pista.
El avión, procedente de Montreal, transportaba a 76 pasajeros. Aterrizó sin problemas, pero en la parte final de su marcha, se atravesó un camión que circulaba indebidamente por ese lugar. Se le trató de avisar de su peligrosa presencia en ese lugar y que se retirara. Pero fue tarde.
Por la violencia del impacto, el morro de la aeronave, el lugar en el que se ubican los pilotos, fue lo más dañado. Eso explica la muerte de ambos responsables de hacer volar a la aeronave. Además, hubo 13 heridos, todos entre los pasajeros.
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El choque con el avión fue tan violento que la estructura de la parte frontal del avión se dañó de tal manera que, además de las dos muertes, impidió que se pudiera utilizar ese sector para la rápida evacuación. Se debieron activar las salidas de emergencia solo de la parte media y trasera del avión de Air Canada.
El accidente vuelve a poner el foco en los riesgos que enfrentan los trabajadores en pista y en la necesidad de reforzar los controles en los procedimientos aeroportuarios. Justo cuando por problemas presupuestarios de la administración federal, se ven afectados todos los servicios en los aeropuertos de los Estados Unidos. A las demoras y cancelaciones, se suma este incomprensible accidente fatal.
Un aviso desesperado e inútil
Desde la Torre de Control, el aviso desesperado para los que manejaban el camión no dio resultado. En el final de la pista de aterrizaje, el avión de Air Canada no pudo evitar impactar de lleno con el camión que circulaba por donde no debía.
Todavía no hay una explicación oficial sobre el porqué se encontraba ese vehículo en ese lugar, justo cuando aterrizaba una aeronave.
El accidente no puede analizarse sin tener en cuenta lo que sucede en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Por una limitación del presupuesto federal - por las peleas entre republicanos y demócratas - hay problemas de prestaciones básicas. En la pista y en la zona de los pasajeros. Pero esta vez, costó la vida de dos pilotos y hay 13 pasajeros heridos.