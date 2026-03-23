Insólito: un avión chocó con un camión en un aeropuerto de Nueva York y hay dos muertos

El accidente vuelve a poner el foco en los riesgos que enfrentan los trabajadores en pista y en la necesidad de reforzar los controles en los procedimientos aeroportuarios. Justo cuando por problemas presupuestarios de la administración federal, se ven afectados todos los servicios en los aeropuertos de los Estados Unidos. A las demoras y cancelaciones, se suma este incomprensible accidente fatal.

air canada 4 La parte de la cabina del avión quedó destruida. Murieron los dos pilotos. (Foto: Gentileza Daily Mail)

Un aviso desesperado e inútil

Desde la Torre de Control, el aviso desesperado para los que manejaban el camión no dio resultado. En el final de la pista de aterrizaje, el avión de Air Canada no pudo evitar impactar de lleno con el camión que circulaba por donde no debía.

accidente air canada 3 La evacuación de pasajeros solo fue posible por la parte media y trasera del avión. (Foto: Reuters)

Todavía no hay una explicación oficial sobre el porqué se encontraba ese vehículo en ese lugar, justo cuando aterrizaba una aeronave.

accidente de Air Canada den La guardia Los grupos de emergencia, en torno al avión que chocó con un camión que estaba en la pista. (Foto: Reuters)

El accidente no puede analizarse sin tener en cuenta lo que sucede en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Por una limitación del presupuesto federal - por las peleas entre republicanos y demócratas - hay problemas de prestaciones básicas. En la pista y en la zona de los pasajeros. Pero esta vez, costó la vida de dos pilotos y hay 13 pasajeros heridos.