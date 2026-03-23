Tras la amenaza de Irán de minar el estrecho de Ormuz, Donald Trump tomó una decisión clave.

Giro de 180 grados: el nuevo mensaje de Donald Trump

estrecho de ormuz

Donald Trump anunció que mantuvo "conversaciones muy positivas" con Irán y suspendió los ataques durante cinco días. El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que postergará las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes. El mandatario indicó que avanzó en las negociaciones para lograr una resolución del conflicto en Medio Oriente.

"Me complace informar que Estados Unidos y Irán mantuvieron, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que seguirán a lo largo de la semana, instruí al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", señaló.

comunicador de Trump por negociaciones con Irán Trump, en un comunicado, se refirió a una charla positiva con "autoridades de Irán" y por eso, suspendió por 5 días sus medidas militares sobre isla de Irán en el Golfo Pérsico. (Foto: Cuenta de Trump en Truth)

El comunicado del presidente norteamericano, de por sí, es alentador. Al menos, frena la escalada militar con Irán. Enseguida se verá si eso basta para que baje el alocado precio del barril de petróleo, que subió un 40% en solo tres semanas. Pero además, deja abiertos varios interrogantes sobre esta guerra y especialmente, sobre la conducta del ocupante de la Casa Blanca.

Al ultimátum de 48 horas y la amenaza de atacar islas iraníes en el golfo, le siguió ese mensaje " tranquilizador", al menos. "Conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió en Truth el presidente norteamericano.

Eso aleja - afortunadamente - la amenaza cierta de nuevos ataques en esa zona caliente del planeta. Por lo menos desde los Estados Unidos, ya que Israel sigue su propia ruta. Al mismo tiempo, plantea otro dato que se manejó, por la propia Casa Blanca como algo incierto: ¿quién es un interlocutor válido en Teherán?

¿Con quién habló Donald Trump?

En los últimos días, el presidente de EE.UU. dijo que los líderes con los que esperaba iniciar una nueva época con Irán estaban todos muertos. Al mismo tiempo, su ministro de Defensa, Pete Hegseth, insinuó de todas las maneras posibles - hasta con un desafío público - que el nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, está herido, impedido o tal vez, muerto. Asesinaron a varias de las figuras clave de la Guardia Revolucionaria. Entonces, las "conversaciones positivas con Irán", ¿ con quién las mantuvo?

con quién habló Trump ¿Con quién hablo Trump para considerarlo un interlocutor válido en Irán? (Foto: A24.com)

Sin embargo, Irán no hizo comentarios inmediatos sobre estas declaraciones. Mientras tanto, la guerra ya entra en su cuarta semana sin señales claras de desescalada. Durante la madrugada del lunes, residentes reportaron apagones en amplias zonas de Teherán tras intensos bombardeos que impactaron distintos puntos de la ciudad. Las interrupciones en el suministro eléctrico se produjeron poco después de que Israel anunciara ataques contra infraestructura iraní.

En paralelo, Irán amenazó con cerrar completamente el estratégico Estrecho de Ormuz si Estados Unidos ejecuta ataques contra su infraestructura. La interrupción del paso marítimo ya disparó el precio del petróleo más de un 50% desde febrero y generó caídas en los mercados asiáticos. Pese a los gestos diplomáticos, en especial este último de Trump, persisten fuertes dudas sobre cómo podría alcanzarse un acuerdo integral que ponga fin a la guerra. Otro tema que surge del comunicado es también preocupante.

¿Trump se toma cinco días porque subestimó las defensas iraníes?

Al conocerse el comunicado personal de Donald Trump en "Truth", el New York Times lanzó esa inquietante pregunta para la opinión publica norteamericana (¿y mundial?)

Es que Tasnim, la agencia de noticias iraní semioficial, citó a un alto funcionario de seguridad anónimo que afirmó que el presidente Donald J. Trump retrocedió en su amenaza de atacar infraestructura iraní “después de que las amenazas militares de Irán se volvieran creíbles”. El informe agregó que el funcionario contradijo la afirmación de Trump de que ambos países habían mantenido “conversaciones productivas” para poner fin al conflicto. “No ha habido negociaciones ni hay ninguna en curso", pone en boca de un funcionario iraní el influyente diario neoyorquino.

Y la alianza con Israel, ¿se rompe?

Es la tercera para de este conflicto. Israel aplica - lo hemos dicho varias veces - la misma hoja de ruta que usó contra los líderes de Hamas: eliminarlos a todos. Pero la otra parte, el claro triunfo militar, está en duda. Especialmente porque no es posible una invasión al territorio iraní. Y la penetración de misiles en Jerusalén y Tel Aviv ponen bajo escrutinio la eficacia del escudo de hierro ante un enemigo mucho más poderoso que Hamas. Pese a todo, Israel parece obstinado a seguir su camino.

Poco después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos había mantenido conversaciones productivas para poner fin a la guerra, el ejército israelí informó que había llevado a cabo una nueva ola de ataques contra el gobierno iraní. ¿Se separan los objetivos de los dos aliados?

Lo concreto es que Trump decidió esperar por otros cinco días un eventual ataque sobre suelo iraní. La buena noticia es que de inmediato, el precio del crudo bajó un 13%. Y ya nos metemos directamente en la Semana Santa. Justamente, este domindo de Ramos, el papa León XIV se refirió a la guerra. El líder de los católicos en el mundo entero, parece más desentendido de los problemas mundiales de lo que fue el tiempo del papa Francisco. Pero este domingo, en Roma, León XIV dijo: “Esa guerra -en pleno siglo XXI, es una vergüenza para la humanidad”.