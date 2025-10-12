Video impactante: un helicóptero perdió el control y cayó en una avenida repleta de turistas

“En cuanto lo vi girar, supe que se iba a estrellar porque no se veía bien, algo andaba mal”, contó Timothy Bartlett, testigo del accidente, en diálogo con ABC News. “Fue un golpe seco, luego un silencio total. La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones”.

Videos compartidos en redes sociales muestran la desesperación de los transeúntes: algunos corren a resguardarse mientras otros intentan acercarse para auxiliar a las víctimas. Se escuchan gritos de pánico y exclamaciones de incredulidad: “¡Oh no, oh Dios mío!”.

Cinco heridos y un rescate contrarreloj

Helicóptero estrellado California 2 Un helicóptero perdió el control y cayó en una avenida repleta de turistas.

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, cinco personas resultaron heridas: los dos tripulantes del helicóptero y tres peatones que caminaban por la avenida al momento del impacto.

Los bomberos de Huntington Beach desplegaron un amplio operativo de rescate, con ambulancias, patrullas y camiones cisterna, que llegaron al lugar minutos después del accidente.

“Ambos tripulantes fueron rescatados con vida y conscientes de entre los restos”, informaron las autoridades locales. Las tres víctimas que se encontraban en tierra fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos para evaluación médica.

Según CBS News, ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, aunque al menos uno de los peatones sufrió lesiones de consideración por el impacto de los escombros.

El lugar del accidente: una zona turística y densamente poblada

El accidente ocurrió frente a la entrada del Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa, un punto estratégico de la costa californiana, repleto de turistas y actividades comerciales durante el fin de semana.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales muestran los restos del helicóptero esparcidos sobre el asfalto, con partes del fuselaje colgando de las palmeras y fragmentos metálicos en el estacionamiento del hotel.

El incidente se produjo a metros de la playa, en una zona donde cada fin de semana circulan miles de personas. “Podría haber sido una tragedia enorme si el helicóptero caía unos metros más cerca de los bañistas”, reconoció un portavoz del cuerpo de bomberos.

Las primeras hipótesis sobre la causa del siniestro

Aunque la investigación recién comienza, los primeros indicios apuntan a una posible falla mecánica. Algunos testigos aseguran que el helicóptero perdió el rotor de cola antes del impacto, lo que habría provocado el descontrol total de la aeronave.

“Parece que algo se desprendió del helicóptero segundos antes de la caída”, afirmó Bartlett, el testigo que filmó el descenso. “No hubo incendio, pero sí una fuga de combustible”.

Las autoridades locales notificaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que se harán cargo de la investigación técnica.

Los especialistas deberán determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla estructural, un error humano o condiciones adversas del viento.

Imágenes que estremecen

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran la secuencia completa del accidente: el helicóptero sobrevuela a baja altura, da dos giros inestables y, en cuestión de segundos, se precipita en picada contra el asfalto.

En otras imágenes se observa una columna de polvo y fragmentos metálicos volando por el aire, mientras los turistas corren hacia la playa para ponerse a salvo.