Actualidad
Helicóptero
Accidente
TERROR EN EL AIRE

Video impactante: un helicóptero perdió el control y cayó en una avenida repleta de turistas

El accidente ocurrió en una de las zonas más concurridas de la costa, frente a un hotel y a pocos metros del mar. Los restos de la aeronave quedaron incrustados entre palmeras y autos estacionados.

La tranquilidad habitual de Huntington Beach, una de las playas más turísticas del sur de California, se vio interrumpida este sábado por un accidente aéreo impactante: un helicóptero se estrelló a plena luz del día, cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street, dejando al menos cinco heridos.

El siniestro ocurrió poco después de las 14:00 horas locales, en un área repleta de peatones, ciclistas y automovilistas. Según reportó ABC News, la aeronave -que transportaba a dos ocupantes- perdió el control mientras sobrevolaba la zona costera y terminó cayendo frente al hotel Hyatt Regency, una de las edificaciones más concurridas de la ciudad.

Los restos quedaron incrustados entre palmeras y automóviles, a escasos metros del mar, generando una escena de pánico entre los residentes y turistas que se encontraban disfrutando de la jornada soleada.

“Fue un estruendo tremendo”: el relato de los testigos

En cuestión de segundos, el ruido de los motores y el sonido metálico del impacto se escucharon a varias cuadras de distancia. Algunos testigos filmaron con sus celulares los últimos segundos del helicóptero, que descendía de forma errática, girando sobre sí mismo antes de impactar contra el suelo.

En cuanto lo vi girar, supe que se iba a estrellar porque no se veía bien, algo andaba mal”, contó Timothy Bartlett, testigo del accidente, en diálogo con ABC News. “Fue un golpe seco, luego un silencio total. La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones”.

Videos compartidos en redes sociales muestran la desesperación de los transeúntes: algunos corren a resguardarse mientras otros intentan acercarse para auxiliar a las víctimas. Se escuchan gritos de pánico y exclamaciones de incredulidad: “¡Oh no, oh Dios mío!”.

Cinco heridos y un rescate contrarreloj

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, cinco personas resultaron heridas: los dos tripulantes del helicóptero y tres peatones que caminaban por la avenida al momento del impacto.

Los bomberos de Huntington Beach desplegaron un amplio operativo de rescate, con ambulancias, patrullas y camiones cisterna, que llegaron al lugar minutos después del accidente.

Ambos tripulantes fueron rescatados con vida y conscientes de entre los restos”, informaron las autoridades locales. Las tres víctimas que se encontraban en tierra fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos para evaluación médica.

Según CBS News, ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, aunque al menos uno de los peatones sufrió lesiones de consideración por el impacto de los escombros.

El lugar del accidente: una zona turística y densamente poblada

El accidente ocurrió frente a la entrada del Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa, un punto estratégico de la costa californiana, repleto de turistas y actividades comerciales durante el fin de semana.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales muestran los restos del helicóptero esparcidos sobre el asfalto, con partes del fuselaje colgando de las palmeras y fragmentos metálicos en el estacionamiento del hotel.

El incidente se produjo a metros de la playa, en una zona donde cada fin de semana circulan miles de personas. “Podría haber sido una tragedia enorme si el helicóptero caía unos metros más cerca de los bañistas”, reconoció un portavoz del cuerpo de bomberos.

Las primeras hipótesis sobre la causa del siniestro

Aunque la investigación recién comienza, los primeros indicios apuntan a una posible falla mecánica. Algunos testigos aseguran que el helicóptero perdió el rotor de cola antes del impacto, lo que habría provocado el descontrol total de la aeronave.

Parece que algo se desprendió del helicóptero segundos antes de la caída”, afirmó Bartlett, el testigo que filmó el descenso. “No hubo incendio, pero sí una fuga de combustible”.

Las autoridades locales notificaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que se harán cargo de la investigación técnica.

Los especialistas deberán determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla estructural, un error humano o condiciones adversas del viento.

Imágenes que estremecen

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran la secuencia completa del accidente: el helicóptero sobrevuela a baja altura, da dos giros inestables y, en cuestión de segundos, se precipita en picada contra el asfalto.

En otras imágenes se observa una columna de polvo y fragmentos metálicos volando por el aire, mientras los turistas corren hacia la playa para ponerse a salvo.

