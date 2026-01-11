Alerta extrema: Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos abandonar Venezuela

“El riesgo para ciudadanos estadounidenses es severo”, subraya el texto, que insta a salir del país lo antes posible a quienes aún permanezcan allí.

El Departamento de Estado recordó además que la capacidad de asistencia consular en Venezuela es extremadamente limitada, debido a que Estados Unidos no mantiene operaciones diplomáticas plenas en Caracas desde 2019. En ese contexto, aclaró que no puede garantizar ayuda efectiva en caso de detenciones, emergencias médicas o situaciones de violencia.

La recomendación alcanza tanto a turistas como a residentes permanentes y ciudadanos con doble nacionalidad.

Tensión internacional y presencia de grupos armados

La actualización de la alerta se produce en medio de un deterioro acelerado de la seguridad interna, con milicias y grupos armados reforzando su control en distintas zonas urbanas, según informes citados por Washington.

El endurecimiento del mensaje también refleja la creciente tensión política y diplomática en torno a Venezuela, que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Rusia ratifica su apoyo a Venezuela

En paralelo, Rusia salió a respaldar públicamente al gobierno venezolano, en un contexto marcado por la crisis diplomática tras la captura de Nicolás Maduro, hecho que generó fuertes reacciones a nivel global.

El respaldo fue ratificado tras un encuentro entre el canciller venezolano Yván Gil y el embajador ruso en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, quien aseguró que Moscú mantiene su “apoyo y solidaridad” con el pueblo venezolano.

“El vínculo entre Rusia y Venezuela no se interrumpió ni un minuto”, afirmó el diplomático en declaraciones a la agencia RIA Novosti, y destacó que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue siendo el eje central de la relación bilateral.