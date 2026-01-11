El gobierno de Estados Unidos pidió este sábado a todos sus ciudadanos que se encuentren en Venezuela que abandonen el país de manera inmediata, tras emitir una advertencia de seguridad de Nivel 4 (“No viajar”), la más alta de su sistema de alertas.
El Departamento de Estado elevó la advertencia a Nivel 4 y alertó por detenciones arbitrarias, grupos armados, retenes irregulares y graves riesgos para extranjeros.
Alerta extrema: Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos abandonar Venezuela
La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que describió el contexto venezolano como altamente inestable y peligroso, con amenazas directas para extranjeros, en especial para ciudadanos estadounidenses.
Según el comunicado oficial, existen informes creíbles sobre la presencia de grupos armados y milicias conocidas como “colectivos”, que estarían instalando retenes irregulares, controlando el tránsito y realizando búsquedas de vehículos y personas para identificar posibles ciudadanos de Estados Unidos o supuestos simpatizantes de Washington.
La advertencia incluye riesgos como detención arbitraria, tortura, secuestro, terrorismo, violencia criminal, disturbios civiles y un sistema de salud colapsado, factores que, de acuerdo con la evaluación estadounidense, convierten a Venezuela en uno de los destinos más peligrosos del mundo en la actualidad.
“El riesgo para ciudadanos estadounidenses es severo”, subraya el texto, que insta a salir del país lo antes posible a quienes aún permanezcan allí.
El Departamento de Estado recordó además que la capacidad de asistencia consular en Venezuela es extremadamente limitada, debido a que Estados Unidos no mantiene operaciones diplomáticas plenas en Caracas desde 2019. En ese contexto, aclaró que no puede garantizar ayuda efectiva en caso de detenciones, emergencias médicas o situaciones de violencia.
La recomendación alcanza tanto a turistas como a residentes permanentes y ciudadanos con doble nacionalidad.
La actualización de la alerta se produce en medio de un deterioro acelerado de la seguridad interna, con milicias y grupos armados reforzando su control en distintas zonas urbanas, según informes citados por Washington.
El endurecimiento del mensaje también refleja la creciente tensión política y diplomática en torno a Venezuela, que mantiene en vilo a la comunidad internacional.
En paralelo, Rusia salió a respaldar públicamente al gobierno venezolano, en un contexto marcado por la crisis diplomática tras la captura de Nicolás Maduro, hecho que generó fuertes reacciones a nivel global.
El respaldo fue ratificado tras un encuentro entre el canciller venezolano Yván Gil y el embajador ruso en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, quien aseguró que Moscú mantiene su “apoyo y solidaridad” con el pueblo venezolano.
“El vínculo entre Rusia y Venezuela no se interrumpió ni un minuto”, afirmó el diplomático en declaraciones a la agencia RIA Novosti, y destacó que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue siendo el eje central de la relación bilateral.