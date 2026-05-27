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La fuerte confesión de La Bomba Tucumana que pone en duda su continuidad en Gran Hermano: "A mí me..."

La cantante Gladys la Bomba Tucumana confesó cómo se siente en Gran Hermano y planteó qué analiza seriamente con mucho dolor desde hace unos días.

27 may 2026, 08:45
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La fuerte confesión de La Bomba Tucumana que pone en duda su continuidad en Gran Hermano: "A mí me..."

Gladys la Bomba Tucumana no está pasando por unos días fáciles dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) algo que quedó en manifiesto por ella misma.

La cantante tropical dijo que fue al confesionario a pedirle al Big que piensa en irse de la casa, algo que viene dejando picando en el aire desde hace varios días.

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Fue en una charla con Emanuel Di Gioia donde la Bomba Tucumana le confesó sus ganas de irse del reality cansada de algunos cuestionamientos y tras el fuerte cruce verbal con Cinzia Francischiello por una acusación de robo.

“Estoy muy sensible amigo, he ido a Gran Hermano para decirle que me quiero ir. Pero te lo digo a vos, no le digas a nadie de estos que están acá”, le dijo la artista al hombre de San Martín en un rápido diálogo en la cocina.

Y le confesó: “A mí me entristece, yo tengo una vida, yo vivo de ir a cantar y que me acusen de ladrona, que dije que era una gorda, una pu.. no es cierto. A mí me re duele".

En tanto, tras escucharla, Emanuel trataba de llevarle tranquilidad y que replantee su idea. La Bomba ingresó directamente al confesionario a manifestarle al Big su incomodidad con algunas situaciones en la convivencia y que analiza seriamente irse del programa.

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La sopresiva revelación de Santiago del Moro sobre Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano

Santiago del Moro hizo una contundente aclaración sobre la situación de Gladys La Bomba Tucumana dentro de Gran Hermano que sacudió a todos.

"El tema de La Bomba, me parece, es que ella quiere que quiere ser tratada como una estrella dentro de esa casa y ahí son todos iguales. Esto es lo que le está molestando mucho la bomba estos días", analizó Sol Pérez en el Debate del reality.

Y agregó a su análisis con un ejemplo: "Está con cara en las actividades. El otro día no quería participar cuando Zilli en la actividad tenía su programa".

Acto seguido, el conductor intervino para despejar dudas sobre el presente de la cantante tropicann el programa: "Igual quiero que sepan algo: vieron que todo el tiempo se dice que La Bomba se quiere ir, nunca en el confesionario dijo eso".

Eliana Guercio sumó su mirada: "Se los dice a los chicos para que no estén tan preocupados con semejante personajazo".

Y Laura Ufbal fue más crítica con la cantante: "Yo lo que creo es que La Bomba se victimiza, que busca un rol de que esa aisla, de la única, que nadie le da bolilla. Me parece que va por mal camino".

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