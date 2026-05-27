Duro golpe para River: el lapidario informe del árbitro que expone a Coudet a una fuerte sanción

Lo cierto es que la situación ameritó la expulsión para el Chacho de manera inmediata por parte del referí principal, retirándose antes de tiempo hacia los vestuarios, pero lo peor para el futuro deportivo del conductor táctico estaba por venir una vez asentadas las declaraciones escritas en el papel.

Cuántos partidos de suspensión podría recibir Eduardo Coudet en River

Las consecuencias reglamentarias de este exabrupto en el terreno de juego asoman sumamente restrictivas para la planificación del próximo semestre. En su informe, Falcón Pérez fue lapidario y, ahora, el DT se expone a una sanción que, según la información, no sería inferior a cuatro partidos y de cumplimiento efectivo.

Esta tipificación del castigo anula cualquier estrategia administrativa habitual de la dirigencia para limpiar la ficha del entrenador. De confirmarse esto, entonces River no podrá pagar una multa para evitar la suspensión y deberá encarar los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura sin el DT en el banco de suplentes, obligando a sus colaboradores directos a tomar las riendas del primer equipo en el inicio de la nueva competencia local.

Cómo puede River evitar la sanción de Eduardo Coudet

Ante el complejo escenario reglamentario que debilita el armado del cuerpo técnico en cancha, se abren las instancias formales de defensa institucional en los escritorios de la Asociación.

Ante esto, el descargo del DT y la resolución final del Tribunal de Disciplina serán claves para saber si, finalmente, se confirma la sanción o si el Chacho la saca un poco más barata en la decisión de los jueces. El testimonio que presente el técnico de River buscando atenuar los dichos asentados en el informe arbitral marcará el destino de su presencia en las fechas iniciales del Clausura.