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ESCÁNDALO EN LA FINAL

Duro golpe para River: el lapidario informe del árbitro que expone a Coudet a una fuerte sanción

La caída ante Belgrano en el partido decisivo del Torneo Apertura, se revelaron los duros términos que el director técnico de River utilizó contra el juez principal, dejándolo al borde de una prolongada suspensión.

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Duro golpe para River: el lapidario informe del árbitro que expone a Coudet a una fuerte sanción

El cierre del primer campeonato del año continúa dejando secuelas complejas en los pasillos del Estadio Monumental. Después de la dolorosa derrota en la final del Apertura ante Belgrano, los dolores de cabeza todavía persisten para River. A escasos días del cruce decisivo con el Pirata cordobés, se conoció el informe de Yael Falcón Pérez en el que dio cuenta de los insultos del entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, quien ahora se expone a una fuerte sanción por parte de las autoridades pertinentes.

Leé también La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano
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Los hechos se desencadenaron en el epílogo del encuentro disputado en la provincia de Córdoba. Sobre el final del partido y con el marcador ya 3-2 en favor de los cordobeses, el DT del conjunto de Núñez estalló contra el árbitro, descargando su frustración de manera directa contra la máxima autoridad del campo de juego en un momento de extrema tensión colectiva.

Qué insultos de Eduardo Coudet anotó el árbitro en su informe de la final

La actuación del estratega de la Banda quedó detallada con total precisión en las actas oficiales que ingresaron al organismo correspondiente de la federación. Según consta de forma explícita en el informe redactado por Falcón Pérez, el técnico le gritó de forma airada: "Sos un hijo de p..., nos cag.... Es una vergüenza, sos un ladrón".

Lo cierto es que la situación ameritó la expulsión para el Chacho de manera inmediata por parte del referí principal, retirándose antes de tiempo hacia los vestuarios, pero lo peor para el futuro deportivo del conductor táctico estaba por venir una vez asentadas las declaraciones escritas en el papel.

Cuántos partidos de suspensión podría recibir Eduardo Coudet en River

Las consecuencias reglamentarias de este exabrupto en el terreno de juego asoman sumamente restrictivas para la planificación del próximo semestre. En su informe, Falcón Pérez fue lapidario y, ahora, el DT se expone a una sanción que, según la información, no sería inferior a cuatro partidos y de cumplimiento efectivo.

Esta tipificación del castigo anula cualquier estrategia administrativa habitual de la dirigencia para limpiar la ficha del entrenador. De confirmarse esto, entonces River no podrá pagar una multa para evitar la suspensión y deberá encarar los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura sin el DT en el banco de suplentes, obligando a sus colaboradores directos a tomar las riendas del primer equipo en el inicio de la nueva competencia local.

Cómo puede River evitar la sanción de Eduardo Coudet

Ante el complejo escenario reglamentario que debilita el armado del cuerpo técnico en cancha, se abren las instancias formales de defensa institucional en los escritorios de la Asociación.

Ante esto, el descargo del DT y la resolución final del Tribunal de Disciplina serán claves para saber si, finalmente, se confirma la sanción o si el Chacho la saca un poco más barata en la decisión de los jueces. El testimonio que presente el técnico de River buscando atenuar los dichos asentados en el informe arbitral marcará el destino de su presencia en las fechas iniciales del Clausura.

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