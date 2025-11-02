Israel recibió los cuerpos de tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza

CUERPOS

Un proceso lento y cargado de tensiones

La devolución de restos humanos avanza de manera escalonada: el grupo terrorista ha entregado uno o dos cuerpos cada pocos días, mientras asegura que la devastación en Gaza dificulta las tareas de hallazgo y recuperación.

Israel, por su parte, presiona para acelerar el proceso y ha denunciado que algunos restos devueltos no corresponden a rehenes israelíes. Hamas responde que el caos y la destrucción impiden identificar con precisión cada cuerpo.

En paralelo, Israel entregó a Gaza los restos de 15 palestinos, en el marco del acuerdo de intercambio que acompaña la actual tregua.

Dificultades para identificar los cuerpos

En Gaza, las autoridades sanitarias enfrentan graves limitaciones técnicas: aseguran que carecen de kits de ADN y otros recursos esenciales para establecer identidades.

De los 225 cuerpos palestinos recuperados desde el inicio del alto el fuego, solo 75 pudieron ser identificados, según el Ministerio de Salud local.

Ante la falta de medios, los equipos médicos publicaron fotografías de los restos para solicitar ayuda a las familias.

Aún no se ha determinado el origen de muchos cuerpos devueltos: algunos podrían haber muerto durante el ataque del 7 de octubre, otros bajo custodia israelí o en enfrentamientos dentro de Gaza.

netanyahu tregua .jpg

El intercambio de restos humanos se ha convertido en un eje central del alto el fuego, mediado por Estados Unidos y otras potencias.

El plan diplomático de 20 puntos actualmente en debate propone crear una fuerza internacional de estabilización respaldada por Egipto y Jordania, encargada de garantizar el cumplimiento de la tregua y asegurar las fronteras de Gaza.

Varios países manifestaron su disposición a participar, aunque exigen un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU antes de cualquier despliegue.

Mientras tanto, el futuro político y humanitario de Gaza continúa incierto: persisten los reclamos sobre el desarme de Hamas, el gobierno civil futuro del enclave y la necesidad urgente de incrementar la ayuda humanitaria.

Netanyahu: “Todavía existen focos de Hamas”

En una reunión de gabinete este domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció que aún hay bastiones del grupo islamista en zonas del enclave, especialmente en Rafah y Khan Younis.

“Serán eliminadas”, advirtió.

El conflicto, el más devastador entre Israel y Hamas, comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados en territorio israelí.

Desde entonces, la ofensiva israelí provocó la muerte de más de 68.600 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, organismo controlado por Hamas.

Israel, sin embargo, pone en duda esos números y rechaza las acusaciones de genocidio impulsadas por la ONU y otras organizaciones internacionales.