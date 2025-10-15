Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamas: el misterio del cuarto

El servicio forense israelí identificó a tres de los muertos como Los restos de los rehenes fallecidos Uriel Baruch, el Sargento Tamir Nimrodi y Eitan Levi . Pero hubo una sorpresa y negativa. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los restos del cuarto cuerpo devuelto el martes por la noche no pertenecen a ningún rehén. Un examen forense confirmó que se trataba de los restos de un palestino desconocido.

Como dijimos, esta no es la primera vez que Hamas devuelve restos de "rehenes" que posteriormente se determinó que pertenecían a otra persona. En febrero de este año, las FDI confirmaron que los restos devueltos por el grupo terrorista, que según afirmaban pertenecían a Shiri Bibas, no coincidían con los de ninguno de los rehenes.

tres cuerpos identificados Hamas entregó otros cuatro cuerpos de los rehenes. Pero hubo un error, uno de ellos era el cuerpo de un palestino desconocido. (Foto: Gentileza Jeusalem Post)

Sin embargo, más tarde el miércoles, un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que Hamas probablemente había enviado los restos equivocados el martes por error . Los mismo que en el caso Bibas.

El problema es que ya han pasado dos años de una zona en una guerra que destruyó el 80% de la Franja de Gaza. Pretender que los cuerpos de todos los rehenes muertos hayan sido correctamente identificados y preservados, puede ser muy difícil. Más allá de que está claro que Hamas los guardó para usar como elemento permanente de negociación.

Es por todos estas "interferencias" con la restitución completa de todos los rehenes, que en Israel esperan que esta entrega de cuerpos se continúe. Aún en series de 4, pero deben retornar todos. Es el objetivo que precisó Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, cuando declaró la guerra a Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz que se plasmó como un documento en la cumbre de Egipto, con la presencia de Donald Trump.