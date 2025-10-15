En vivo Radio La Red
Mundo
rehenes
Israel
MEDIO ORIENTE

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamas: el misterio del cuarto

La entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos en Gaza sigue siendo polémica. Hamas demora la entrega de todos los que siguen en su poder y se ha vuelto clave la tarea de reconocimiento por parte del equipo forense de Israel.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La restitución de los cuerpos de los rehenes de los rehenes israelíes avanza pero con inconvenientes. (Foto: Reuters)

La restitución de los cuerpos de los rehenes de los rehenes israelíes avanza pero con inconvenientes. (Foto: Reuters)

Hamas sigue complicando el tema más importante para Israel: la restitución de todos los rehenes secuestrados en octubre de 2023. La entrega del último grupo aún con vida se cumplió en un solo día - fueron 20 en total - pero con los otros 28 - muertos - se presentan problemas nuevos cada día.

Leé también Hamas entregó solo 4 cuerpos de rehenes muertos: la bronca de los familiares y del gobierno de Israel
Hamas anunció la devolución de solo 4 de los rehenes muertos. Primer problema en el proceso de paz.(foto: A24.com)

El primer grupo de 4 cuerpos devueltos causó dos problemas y tensión con Israel. Se esperaba que todos fueran entregados tal como sucedió con los rehenes vivos. Acto seguido, hubo este martes otra entrega de 4 cuerpos más. Pero siguieron los cortocircuitos. Del nuevo grupo de cuerpos restituidos, el análisis forense confirmó que uno de ellos no es israelí. Tal como pasó con la argentina Shiri Bibas, enviaron otro cuerpo en su lugar.

El cuerpo devuelto por Hamas ayer no es el de un rehén, se cree que es de Gaza; los otros sí, han sido identificados como Eitan Levy, Tamir Nimrodi y Uriel Baruch. Pero aún restan 20 cuerpos más que regresen a Israel.

Devolución parcial de los cuerpos y con errores

Hamas entregó otros 4 cuerpos de los rehenes tomados en octubre del 2023. Mientras sigue el reclamo de Israel que quiere que todos los cuerpos (24, ahora) sean devueltos.

El servicio forense israelí identificó a tres de los muertos como Los restos de los rehenes fallecidos Uriel Baruch, el Sargento Tamir Nimrodi y Eitan Levi . Pero hubo una sorpresa y negativa. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los restos del cuarto cuerpo devuelto el martes por la noche no pertenecen a ningún rehén. Un examen forense confirmó que se trataba de los restos de un palestino desconocido.

Como dijimos, esta no es la primera vez que Hamas devuelve restos de "rehenes" que posteriormente se determinó que pertenecían a otra persona. En febrero de este año, las FDI confirmaron que los restos devueltos por el grupo terrorista, que según afirmaban pertenecían a Shiri Bibas, no coincidían con los de ninguno de los rehenes.

tres cuerpos identificados
Hamas entregó otros cuatro cuerpos de los rehenes. Pero hubo un error, uno de ellos era el cuerpo de un palestino desconocido. (Foto: Gentileza Jeusalem Post)

Hamas entregó otros cuatro cuerpos de los rehenes. Pero hubo un error, uno de ellos era el cuerpo de un palestino desconocido. (Foto: Gentileza Jeusalem Post)

Sin embargo, más tarde el miércoles, un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que Hamas probablemente había enviado los restos equivocados el martes por error . Los mismo que en el caso Bibas.

El problema es que ya han pasado dos años de una zona en una guerra que destruyó el 80% de la Franja de Gaza. Pretender que los cuerpos de todos los rehenes muertos hayan sido correctamente identificados y preservados, puede ser muy difícil. Más allá de que está claro que Hamas los guardó para usar como elemento permanente de negociación.

Es por todos estas "interferencias" con la restitución completa de todos los rehenes, que en Israel esperan que esta entrega de cuerpos se continúe. Aún en series de 4, pero deben retornar todos. Es el objetivo que precisó Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, cuando declaró la guerra a Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz que se plasmó como un documento en la cumbre de Egipto, con la presencia de Donald Trump.

Se habló de
rehenes Israel Muertos Hamas Franja de Gaza
