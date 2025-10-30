"Vi cuerpos...": el crudo relato del fotógrafo que cubrió el violento operativo en Río de Janeiro
El fotoperiodista Bruno Itan relató la magnitud del operativo antinarco que dejó más de un centenar de muertos en las favelas de Río.
El operativo antinarco que se desarrolló en Río de Janeiro continúa generando conmoción. Lo que comenzó como una acción de las fuerzas de seguridad contra el Comando Vermelho, la mayor organización criminal del estado carioca, terminó en una escena de horror, denunciada por los vecinos como una “masacre”, con al menos 132 víctimas fatales.
Uno de los testimonios más duros es el del fotoperiodista Bruno Itan, especializado en la cobertura de las favelas brasileñas. Con más de 120 mil seguidores en Instagram, Itan fue uno de los pocos reporteros que logró documentar lo ocurrido y compartió con BBC Mundo un relato estremecedor.
“(Los cuerpos) estaban decapitados, completamente desfigurados, sin rostro, sin media cara, sin brazos, sin piernas”, comenzó recordando el fotógrafo.
El fotógrafo explicó que, ante la falta de acceso para la prensa, los propios vecinos se organizaron para buscar y trasladar los cuerpos de las víctimas.
“Las familias fueron por su cuenta a recuperar los cuerpos. Llegaron en motocicletas y autos; usaron sábanas para cubrirlos y traerlos a la plaza del Complexo da Penha. Inicialmente, llegaron unos 20 cuerpos… y luego, ¡uf!, no paró. Llegaron 25, 30, 35, 40, 45… Son vidas, independientemente de lo que hayan hecho”, relató.
Itan, quien creció en una favela, trabaja en su proyecto “Olhar Complexo” (Mirada compleja), con el que busca “fomentar una cultura fotográfica en las comunidades populares de Brasil”. Pero asegura que nunca había visto una escena semejante.
“Esto no es normal. Probablemente, sea la mayor operación en la historia de Brasil”, afirmó.
La magnitud de la tragedia en Río de Janeiro
De acuerdo con Itan, lo que presenció superó todo lo que había documentado hasta ahora: “Pensé que había presenciado el peor operativo de mi vida, el de Jacarezinho, en 2021, cuando murieron 28 personas. Pero nada se compara con lo que vi hoy aquí”.
Las imágenes que captó muestran heridas de arma blanca y familias destrozadas. “Me impactó profundamente la brutalidad. El dolor de las madres, las mujeres embarazadas llorando, los padres indignados… Podría haber sido uno de ellos”, dijo.