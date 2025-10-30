"Vi cuerpos...": el crudo relato del fotógrafo que cubrió el violento operativo en Río de Janeiro

“Las familias fueron por su cuenta a recuperar los cuerpos. Llegaron en motocicletas y autos; usaron sábanas para cubrirlos y traerlos a la plaza del Complexo da Penha. Inicialmente, llegaron unos 20 cuerpos… y luego, ¡uf!, no paró. Llegaron 25, 30, 35, 40, 45… Son vidas, independientemente de lo que hayan hecho”, relató.

Itan, quien creció en una favela, trabaja en su proyecto “Olhar Complexo” (Mirada compleja), con el que busca “fomentar una cultura fotográfica en las comunidades populares de Brasil”. Pero asegura que nunca había visto una escena semejante.

“Esto no es normal. Probablemente, sea la mayor operación en la historia de Brasil”, afirmó.

La magnitud de la tragedia en Río de Janeiro

cuerpos de los muertos “(Los cuerpos) estaban decapitados, completamente desfigurados, sin rostro, sin media cara, sin brazos, sin piernas”, comentó el fotógrafo. (Foto: Reuters)

De acuerdo con Itan, lo que presenció superó todo lo que había documentado hasta ahora: “Pensé que había presenciado el peor operativo de mi vida, el de Jacarezinho, en 2021, cuando murieron 28 personas. Pero nada se compara con lo que vi hoy aquí”.

Las imágenes que captó muestran heridas de arma blanca y familias destrozadas. “Me impactó profundamente la brutalidad. El dolor de las madres, las mujeres embarazadas llorando, los padres indignados… Podría haber sido uno de ellos”, dijo.