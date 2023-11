La condición establecida por el papa Francisco para que gays y trans pueden ser bautizados

Un gran cambio por la respuesta a un obispo brasileño

En julio de este año, un obispo brasileño hizo una serie de preguntas sobre qué entiende la doctrina de la fe sobre ciertas posibilidades con ciertos sacramentos, como el bautismo, para personas transexuales o los hijos de homosexuales.

La respuesta se conoció ahora y surge en un escrito de tres páginas que en la última lleva la firma del papa Francisco.

dicasterio y bautismo.jpg La disposición de la Congregación de la doctrina de la Fe lleva la firma del papa Francisco (Foto: gentileza Cadena3).

En concreto, como respuesta a esas preguntas, los cambios de impacto dentro de la iglesia Católica son:

"Un transexual que también se hubiera sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo puede recibir el bautismo con las mismas condiciones del resto de fieles”.

La única condición es que "no haya situaciones en las que se dé el riesgo de generar escándalo público o desorientar a los fieles”.

En el caso de "niños o adolescentes con problemáticas de naturaleza transexua l, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir el bautismo”.

Los hijos de parejas homosexuales podrán también ser bautizados. Solo debe tenerse la certeza de ser educados en la vida cristiana, condición para cualquier tipo de bautismo).

También se puede ser padrino en un bautismo. Sin embargo, hay una aclaración: como el tema de ser un testigo de bautismo no es derecho per sé, dice: "La prudencia pastoral exige que no se permita si existe riesgo de escándalo, legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial".

bautismo y dicasterio.jpg El sacramento del bautismo, ahora para transexuales e hijos de homosexuales en la Iglesia Católica (Foto: captura de TV).

El caso de los testigos

Esta resolución, que tiene 6 puntos en su respuesta al obispo brasileño, también toma una serie de medidas sobre las calidades para ser testigos.

Primero se aclara que no hay absolutamente nada en la Doctrina Católica que impida a una persona transexual ser padrino en una boda. (punto 3) y tampoco hay prohibición alguna para que una persona homosexual (y conviviente) pueda ser testigo en una boda. (punto 6).

El texto se aprobó el pasado 31 de octubre y la firma del papa está acompañada por la del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, nombrado por Francisco como prefecto del dicasterio de la Doctrina de la Fe.