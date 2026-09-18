La Armada desplazó a 9 militares tras la denuncia por fraude en la liquidación de sueldos

"Una de ellas la esposa de Atanasoff", confirmaron las fuentes oficiales.

En cuanto a qué sucederá con los implicados, confirmaron que "por lo pronto, a Atanasoff le corresponde la destitución y no percibirá ningún tipo de remuneración por retiro".

El comunicado de la Armada

La Armada confirmó que presentó la denuncia penal, que recayó en el Juzgado Federal Número 2. En tanto, a través de un comunicado, buscó separar a la fuerza en su conjunto de la denuncia.

"La Armada Argentina reitera su política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución, y que puedan menoscabar su prestigio y buen nombre", señalaron este viernes.

La fuerza ya había comunicado el jueves que "dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes", el cual "tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado".

Desde la Armada explican que las actuaciones se originaron a partir de una investigación interna que detectó irregularidades en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los $938 millones.

Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, ya que su esposa María del Carmen Prieto aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria, según información de La Nación.

En la denuncia figuran otras tres personas sin relación con la fuerza naval, que también cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, que cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, que percibió $90,4 millones.

Cerca del titular de la fuerza, Juan Carlos Romay, confirmaron que se tomó la determinación de destituir a varios de los militares involucrados en las irregularidades tras una orden directa del ministro de Defensa, Carlos Presti. Al respecto, señalaron que "hay otros 24.000 integrantes de la Armada Argentina que se levantan todos los días para servir a la nación y no hacen eso".

El Ministerio de Defensa, por su parte, confirmó a través de un comunicado que "se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos", y añadió que "constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación".

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley", concluye la nota.