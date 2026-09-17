Investigan si un asesino serial está detrás de nueve mujeres muertas en dos meses

Las coincidencias entre los casos que analiza la Policía

Las autoridades detectaron similitudes entre varios episodios: las víctimas son principalmente mujeres jóvenes de entre 20 y 38 años y algunos cuerpos fueron encontrados desnudos o parcialmente vestidos en zonas abiertas, cerca de caminos o rutas.

Los hallazgos se registraron en diferentes sectores de Ekurhuleni, entre ellos:

Kempton Park

Pomona

Clayville

Olifantsfontein

Rhodesfield

KwaThema

Dawn Park

A partir de estas coincidencias, la Policía desplegó investigadores especializados y sumó a la Unidad de Psicología Investigativa, que analiza patrones criminales para determinar si los hechos podrían tener un vínculo.

Todos los cuerpos fueron encontrados en Ekurhuleni. (Foto: Reuters)

Buscan identificar a las víctimas y reconstruir sus últimos movimientos

Uno de los objetivos principales de la investigación es establecer la identidad de todas las mujeres encontradas y reconstruir sus últimas horas antes de morir.

Para eso, la Policía recurrió al Departamento del Interior para acceder a registros biométricos y huellas dactilares que permitan identificar a las víctimas que todavía no fueron reconocidas.

Hasta ahora, al menos cuatro mujeres fueron identificadas por sus familias:

Itumeleng Kekana, de 32 años.

Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, de 38 años.

Dineo Evelyn Motapane, de 38 años.

Gracious Nkomo, de 28 años.

Crece la preocupación en la región

La seguidilla de muertes provocó temor entre los vecinos de Ekurhuleni y llevó a las autoridades a reforzar la presencia policial en las zonas donde aparecieron los cuerpos.

El comisionado policial de Gauteng, Fred Kekana, explicó que todavía deben determinar si el último caso está conectado con los anteriores y pidió colaboración a cualquier persona que pueda aportar información.

Además, solicitó evitar la circulación de imágenes de los cuerpos y de versiones no confirmadas en redes sociales para no afectar la investigación ni aumentar la preocupación entre los habitantes.