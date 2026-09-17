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Investigan si un asesino serial está detrás de nueve mujeres muertas en dos meses

Todos los cuerpos fueron encontrados en Ekurhuleni, una extensa región ubicada al este de Johannesburgo, en Sudáfrica. Las autoridades detectaron similitudes entre varios episodios.

Investigan si un asesino serial está detrás de nueve mujeres muertas en dos meses. (Foto: captrua

Investigan si un asesino serial está detrás de nueve mujeres muertas en dos meses. (Foto: captrua, mejorada con IA)

La aparición de nueve mujeres muertas en apenas dos meses encendió las alarmas en Sudáfrica y abrió una investigación para determinar si los casos podrían estar relacionados entre sí. Todos los cuerpos fueron encontrados en Ekurhuleni, una extensa región ubicada al este de Johannesburgo.

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Las autoridades conformaron un equipo especial para analizar las similitudes entre los crímenes y establecer si existe un mismo responsable detrás de los ataques. Sin embargo, hasta el momento, la Policía sudafricana no confirmó la existencia de un asesino serial y mantiene abiertas distintas hipótesis.

El caso sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando un transeúnte encontró el cuerpo de una mujer cerca de una obra en construcción en la zona de Boksburg. La víctima tendría alrededor de 30 años y presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

Los investigadores creen que habría sido asesinada en otro lugar y que su cuerpo fue abandonado posteriormente en ese sector. Con este hallazgo, ya son nueve las mujeres encontradas sin vida en distintos puntos de Ekurhuleni, una situación que generó preocupación entre los habitantes de la región.

Las coincidencias entre los casos que analiza la Policía

Las autoridades detectaron similitudes entre varios episodios: las víctimas son principalmente mujeres jóvenes de entre 20 y 38 años y algunos cuerpos fueron encontrados desnudos o parcialmente vestidos en zonas abiertas, cerca de caminos o rutas.

Los hallazgos se registraron en diferentes sectores de Ekurhuleni, entre ellos:

  • Kempton Park
  • Pomona
  • Clayville
  • Olifantsfontein
  • Rhodesfield
  • KwaThema
  • Dawn Park

A partir de estas coincidencias, la Policía desplegó investigadores especializados y sumó a la Unidad de Psicología Investigativa, que analiza patrones criminales para determinar si los hechos podrían tener un vínculo.

Todos los cuerpos fueron encontrados en Ekurhuleni. (Foto: Reuters)

Todos los cuerpos fueron encontrados en Ekurhuleni. (Foto: Reuters)

Buscan identificar a las víctimas y reconstruir sus últimos movimientos

Uno de los objetivos principales de la investigación es establecer la identidad de todas las mujeres encontradas y reconstruir sus últimas horas antes de morir.

Para eso, la Policía recurrió al Departamento del Interior para acceder a registros biométricos y huellas dactilares que permitan identificar a las víctimas que todavía no fueron reconocidas.

Hasta ahora, al menos cuatro mujeres fueron identificadas por sus familias:

  • Itumeleng Kekana, de 32 años.
  • Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, de 38 años.
  • Dineo Evelyn Motapane, de 38 años.
  • Gracious Nkomo, de 28 años.

Crece la preocupación en la región

La seguidilla de muertes provocó temor entre los vecinos de Ekurhuleni y llevó a las autoridades a reforzar la presencia policial en las zonas donde aparecieron los cuerpos.

El comisionado policial de Gauteng, Fred Kekana, explicó que todavía deben determinar si el último caso está conectado con los anteriores y pidió colaboración a cualquier persona que pueda aportar información.

Además, solicitó evitar la circulación de imágenes de los cuerpos y de versiones no confirmadas en redes sociales para no afectar la investigación ni aumentar la preocupación entre los habitantes.

En pocas palabras

  • Nueve mujeres muertas: Investigan si un asesino serial está detrás de los hallazgos en Ekurhuleni, Sudáfrica.
  • Perfiles similares: Las víctimas son jóvenes, algunas encontradas desnudas o parcialmente vestidas en zonas abiertas.
  • Avance policial: Se busca identificar a todas las víctimas y reconstruir sus últimos movimientos, con colaboración del Departamento del Interior.
Resumen generado por Thinkindot AI
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