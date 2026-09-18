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San Lorenzo y Racing en el camino: la posibilidad de Boca para achicar una deuda de la gestión Riquelme

Boca enfrentará a San Lorenzo y Racing en una seguidilla clave. Arruabarrena y Riquelme buscan revertir un historial desfavorable.

Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 

Luego de sellar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana en el Morumbí ante San Pablo, la ajetreada agenda de Boca Juniors —que se mantiene con vida en la triple competencia— le deparará dos compromisos de alta exigencia de forma consecutiva. En primera instancia, el conjunto de la Ribera se cruzará con San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura y posteriormente chocará contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. La seguidilla representa una oportunidad ideal para tomar impulso en el tramo decisivo de la temporada y corregir uno de los principales aspectos pendientes de la gestión de Juan Román Riquelme y de su entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

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Facundo Colidio, actual jugador de Vasco da Gama y ex River, no podrá jugar las semifinales ante Boca. 

Desde que el máximo ídolo institucional asumió su rol como dirigente, Boca disputó 51 partidos oficiales frente a los otros cuatro grandes del fútbol argentino, cosechando la victoria en apenas 12 oportunidades, lo que equivale a un 23.5% de efectividad. El registro se completa con 22 empates y 17 derrotas, sin lograr sostener un historial favorable frente a ninguno de sus rivales tradicionales. De hecho, sobre los últimos 14 clásicos disputados, la institución de La Boca apenas pudo ganar dos.

Cómo le fue a Rodolfo Arruabarrena dirigiendo clásicos en Boca

Las estadísticas en partidos de esta magnitud también marcaron una debilidad durante la primera etapa del Vasco al frente del equipo. En aquel ciclo inicial, Arruabarrena dirigió 15 clásicos y solo pudo imponerse en tres de ellos. Un dato saliente de su historial es que no registra triunfos frente a sus próximos dos oponentes: perdió los tres partidos que dirigió ante San Lorenzo y cayó en las tres oportunidades en las que se midió contra Racing.

En lo que va de su segundo ciclo en la institución, el técnico apenas afrontó un compromiso ante rivales de esta jerarquía, registrando un empate 1-1 frente a la Academia en la fecha 6. Ahora, el entrenador se encuentra ante la posibilidad concreta de dejar atrás ese antecedente estadístico y consolidar el andar de su plantel.

Para intentar torcer la historia, el club de la Ribera se ampara en un invicto vigente de 13 encuentros y en la irregularidad que atraviesan sus contendientes inmediatos. Por un lado, la Academia ganó solo uno de sus últimos nueve duelos (sufriendo seis derrotas), mientras que el Ciclón consiguió apenas tres victorias en sus pasadas 18 presentaciones.

Cómo está el historial de clásicos en la gestión de Juan Román Riquelme y de Rodolfo Arruabarrena

El balance general de la actual conducción dirimido frente a los grandes del país se divide de la siguiente manera:

  • Racing: 3 victorias, 9 empates y 7 derrotas.

  • River: 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

  • Independiente: 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

  • San Lorenzo: 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Por su parte, el desglose personal de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca en estos enfrenamientos señala los siguientes registros:

  • Racing: 1 empate y 3 derrotas.

  • River: 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

  • Independiente: 1 victoria y 1 empate.

  • San Lorenzo: 3 derrotas.

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