San Lorenzo y Racing en el camino: la posibilidad de Boca para achicar una deuda de la gestión Riquelme

Para intentar torcer la historia, el club de la Ribera se ampara en un invicto vigente de 13 encuentros y en la irregularidad que atraviesan sus contendientes inmediatos. Por un lado, la Academia ganó solo uno de sus últimos nueve duelos (sufriendo seis derrotas), mientras que el Ciclón consiguió apenas tres victorias en sus pasadas 18 presentaciones.

Cómo está el historial de clásicos en la gestión de Juan Román Riquelme y de Rodolfo Arruabarrena

El balance general de la actual conducción dirimido frente a los grandes del país se divide de la siguiente manera:

Racing: 3 victorias, 9 empates y 7 derrotas.

River: 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Independiente: 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

San Lorenzo: 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Por su parte, el desglose personal de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca en estos enfrenamientos señala los siguientes registros: