El hermano de Lady Di reveló la polémica frase que habría dicho el rey Carlos III tras su muerte

El hermano de Diana aseguró que se había opuesto a que los adolescentes participaran de la procesión porque consideraba que su hermana no habría querido exponerlos a una situación de semejante impacto público.

Según Spencer, la discusión provocó el enojo de Carlos. El conde sostuvo que durante aquella conversación percibió en el entonces príncipe de Gales una actitud que interpretó como desprecio hacia Diana y una reacción negativa frente a la enorme conmoción que había generado su muerte.

En ese contexto, siempre según su versión, Carlos le habría dicho: “Puede estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”. La frase provocó la indignación de Spencer, quien aseguró que decidió finalizar la llamada.

Qué respondió el Palacio de Buckingham

Las declaraciones generaron una respuesta de la Casa Real británica. Un portavoz de Carlos III señaló que el monarca es consciente de que el dolor provocado por la muerte de una hermana puede afectar la forma en que una persona recuerda determinados acontecimientos muchos años después.

La declaración hizo referencia a que una pérdida de ese tipo puede “nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos”, incluso con el paso del tiempo.

Sin embargo, Buckingham evitó entrar directamente en el contenido de las acusaciones y recordó que la Casa Real, por norma, no comenta los libros publicados sobre integrantes de la familia real.

De esta manera, el Palacio no confirmó el intercambio relatado por Spencer ni ofreció una versión alternativa sobre aquella conversación.

La imagen de William y Harry detrás del féretro de Diana

El funeral de Diana se realizó el 6 de septiembre de 1997 en Londres. Ese día, William y Harry caminaron detrás del féretro de su madre durante el recorrido hasta la Abadía de Westminster. Los acompañaron su padre, Carlos; el príncipe Felipe y Charles Spencer.

La escena se convirtió en una de las imágenes más recordadas del funeral y recorrió el mundo. La participación de los dos adolescentes en la procesión fue posteriormente objeto de distintas reflexiones, debido a la exposición pública que implicó para ambos apenas unos días después de la muerte de su madre.

Durante la ceremonia, Spencer también pronunció un discurso en homenaje a Diana, en el que destacó su vínculo con sus hijos y aseguró que su familia estaría pendiente de ellos.