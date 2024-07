La dura advertencia de Bolivia al gobierno del presidente Javier Milei

Citan al embajador argentino en Bolivia

La cancillería boliviana tomó tres medidas juntas para marcar su claro malestar por la postura de Javier Milei. Primero redactó un comunidaco oficial de rechazo a los dichos de la oficina del presidene argentino. Enseguida llamó en consulta al embajador en nuestro país. Finalmente, citó al ministerio de Relaciones Exteriores al embajador argentino, Marcelo Adrián Massoni.

La canciller boliviana, María Nela Prada lo llamó al jefe de la delegación diplomática argentina para decirle que su país "no permitirá actos de injerencia e intromisión en asuntos internos". Desde esa posición le señaló al embajador Massoni que la Argentina debe respetar el principio de no injerencia en asuntos internos de terceros países, elemento clave de la Carta de las Naciones Unidas.

canciller de Bolivia .jpg María Nela Prada, canciller boliviana citó al embajador argentino para expresarle el repudio por el comunicado de la oficina del presidente Javier Milei. (Foto:Gentileza La Razón)

Bolivia rechazó enérgicamente que el gobierno argentino ponga en duda el intento de un golpe de estado en ese país. Habló de un "negacionismo" y advirtió que la convivencia pacífica y la hermandad entre ambos pueblos "nunca deben ser perturbadas por intereses mezquinos e ideologías fascistas".

La crisis entre ambos países siguió escalando cuando Miguel Adorni también hizo una apreciación sobre el episodio militar ocurrido en Bolivia. Extrañamente, Adorni citó a Evo Morales ( en las antípodas del pensamiento ideológico de Javier Milei) para decir: "Que Evo Morales haya dicho lo que dijo, claramente destapa un determinado modus operandi al que había que prestar atención, independientemente de cómo se sigan sucediendo los hechos”. Se refería a que Morales en una entrevista acusó al presidente Arce de engañar a los bolivianos y al mundo con un presnto golpe de estado que solo fue una puesta en escena.

Mensaje de Javier Milei al "perfecto idiota"

Siguiendo la polémica, este martés, el presidente argentino publicó un mensaje curioso en su cuenta de X. Habló de un "perfecto idiota" para referirse a una persona que lo criticó en esta situación de crisis con un nuevo país, en este caso Bolivia.

milei y el perfecto idiota .jpg El curioso mensaje de Milei en el que habla de un "perfecto idiota" pero no lo identifica. (foto: Cuenta de X de Javier Milei)

Si aclarar a quien se refiere Milei escribió:

"Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato; 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista; 3. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)... Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos... Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino..."

Más allá de su propensión a los calificativos más que agresivos, el presidente argentino ratifica en esas líneas su convencimiento que en Bolivia, en realidad hubo un "fraude" con el supuesto golpe de estado a Luis Arce.