La dura amenaza con fecha límite de Donald Trump a Hamas por los rehenes de Israel

Y siguió: "Por favor, que este mensaje sirva para dejar constancia de que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumiré orgullosamente el cargo de Presidente de los Estados Unidos, desataré un INFIERNO en Oriente Medio y para los responsables que perpetraron estas atrocidades contra la Humanidad. Los responsables serán golpeados más duro que nadie en la larga y legendaria Historia de los Estados Unidos de América. ¡LIBEREN A LOS REHENES AHORA!"

trump asume el priem gobierno.jpg

El infierno sobre Hamas, previene Donald Trump

El anuncio del presidente electo es contundente per sé. Pero también está implícito otro mensaje muy importante. Con la admiistración Trump, no quedará duda del apoyo total de los Estados Unidos a Israel en esta guerra. Joe Bien eligió un camino intermedio. El apoyo general a Israel, para su defensa y los ataques de represalia contra la acción e Hamas del pasado 7 de octubre de 2023. Condicionaba el apoyo con armas y dinero a Israel si no restablecía la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. Además, en todos los foros internacionales y en las reuniones periódicas con el gobierno Israelí, insitió con la tesis de los dos estados - palestino e israel - compartieno territorio y con relaciones seguras y en paz.

Este mensaje de Trump no va tan lejos en la diplomacia y en el tiempo. Hamas debe liberar a los rehenes. Este "ultimatum" tiene una fecha límite: el 20 de enero de 2025, cuando Trump asuma su segunda presidencia. Si para ese día queda aunque sea un solo rehen, descargará la ira del Infierno sobre la región. Hablar de los "dos estados "queda diferido sin tiempo para la futura aministración republicana.

rehenes de israel .jpg De los 251 rehenes capturados, se estima que quedan 63 vivos y 117 fueron recatados vivos (Fuente: Washington Post)

Aun quedan -según estimaciones hechas por el Washington Post - unos 63 rehenes están vivos en manos de Hamas. Se considera que de los 71 muertos, varios siguen abandonados en territorio de la franja de Gaza. Israel quiere que todos sea entregados: los que están vivos y también los asesinados. Sobre estos últimos, para que las familias puedan enterrarlos y elaborar el duelo.

Trump y su mensaje a Hamas.jpg La advertencia de Donald Trump a Hamas por la liberación de los rehenes. (Foto: red social de Trump)

Por eso esta adevertencia muy dura de Donald Trump. Para que no quede duda sobre el cambio del enfoque que tendrá la Casa Blanca: Israel será la prioridad en el conflcto en Meio Oriente. Quedan solo 48 días para la asunción de Donald Trump. La fecha límite para Hamas.