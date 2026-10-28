A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN VUELTAS

Zaira Nara reveló qué no está dispuesta a cambiar tras reconciliarse con Jakob Von Plessen: "Esto no se toca"

Tras cuatro años separados, Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen, pero dejó en claro que hay algo que no piensa negociar.

28 oct 2026, 22:12
zaira-y-jacob.jpg
zaira-y-jacob.jpg

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen abrió una nueva etapa en su historia de amor, pero esta vez las reglas parecen ser diferentes. A casi un mes de confirmar que volvieron a apostar por la pareja después de cuatro años separados, la modelo sorprendió al contar que, pese a la decisión de reencontrarse sentimentalmente, no tiene intenciones de volver a compartir techo con el padre de sus dos hijos.

La confesión llegó durante una charla en Quiero Vale 4, el programa de streaming de DGO del que forma parte. Allí, Sabrina Rojas aprovechó la oportunidad para indagar sobre esta segunda oportunidad y le planteó una pregunta directa: "Hoy venía pensando en tu reconciliación, ¿puedo preguntarte?". Lejos de responder inmediatamente, Zaira apeló al humor y le devolvió la pregunta a su compañera: "Puedo no responder… ¿Estás pensando en volver con alguien?".

Leé también

La particular reacción de Zaira Nara a una dedicatoria de Jakob Von Plessen tras su reconciliación

La particular reacción de Zaira Nara a una dedicatoria de Jakob Von Plessen tras su reconciliación

Sin embargo, la conversación avanzó y la conductora terminó compartiendo detalles de una dinámica de pareja que, según explicó, les permite disfrutar del vínculo sin renunciar a la independencia que cada uno consiguió durante la separación.

Por qué Zaira Nara no quiere volver a convivir con Jakob Von Plessen

Al ser consultada sobre si ambos habían vuelto a vivir bajo el mismo techo, la modelo fue clara al explicar que, por el momento, prefieren mantener sus respectivos hogares. Los viajes frecuentes, las rutinas personales y la organización familiar que establecieron durante los años separados son algunos de los motivos detrás de esa decisión. "Con la vida que tenemos y la estructura que armamos estando separados, disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’", reveló.

Para Zaira, la clave está en conservar aquello que les funciona. La pareja decidió retomar la relación desde otro lugar, con acuerdos propios y una manera diferente de compartir el tiempo juntos. Por eso, cuando se refirió a esta nueva etapa, no dejó margen para las dudas: "Vinimos como 2.0. No volvería a convivir".

En esta decisión también influye la etapa que atraviesan sus hijos, Malaika y Viggo. Según explicó la modelo, la crianza y la organización familiar se viven de otra manera cuando los chicos ya no son bebés y los adultos cuentan con rutinas más consolidadas. "Creo que la convivencia en una pareja es fundamental, y casi imposible de evitar, cuando tenés bebés muy chiquitos. Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos", explicó.

Con esa reflexión, Zaira dejó entrever que volver a enamorarse de Jakob también significa redescubrirlo desde una perspectiva diferente. Después de tantos años y de una separación prolongada, el reencuentro no supone simplemente retomar lo que quedó pendiente, sino construir una relación acorde con quienes son hoy.

Además, la modelo encontró un costado divertido en esta dinámica. Entre risas, destacó una de las ventajas de reconstruir una relación con alguien con quien ya tiene una historia y una familia en común. "Es espectacular porque a nuestra edad casi todos los hombres que conocemos tienen hijos. Digo: ‘Por suerte es mío, menos mal que lo puedo retar’", concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Zaira Nara Jakob Von Plessen

Lo más visto