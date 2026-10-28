Tragedia aérea: dos aviones chocaron en pleno vuelo durante una práctica de acrobacias

Un piloto falleció este miércoles en Uruguay luego de que dos aeronaves civiles chocaran.

Los equipos de emergencia comenzaron a trabajar en el área para localizar la aeronave accidentada y asistir a su ocupante. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron sin vida a Daniel Ubillos, quien viajaba solo. El segundo piloto, un hombre de 32 años, logró completar el aterrizaje de emergencia sin sufrir heridas. No obstante, quedó en estado de shock por lo ocurrido.

Quién era Daniel Ubillos, el piloto que murió en el accidente aéreo

Daniel Ubillos tenía 58 años, era expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya y contaba con experiencia en actividades aeronáuticas. Además de su trayectoria como aviador, había fundado el aeródromo Green, las instalaciones desde donde operaban los dos aviones involucrados en la tragedia.

Ubillos participaba de una práctica de vuelo junto con otro piloto experimentado. Ambos se preparaban para intervenir en un evento de acrobacias que estaba previsto en el departamento de Colonia.

El entrenamiento consistía en realizar maniobras de vuelo en formación, una modalidad en la que las aeronaves mantienen posiciones coordinadas durante su desplazamiento. Fue durante uno de esos ejercicios cuando se produjo la colisión que terminó con la muerte del expiloto militar.

Qué dijo un integrante del equipo de acrobacias sobre el accidente

Javier Durán, integrante del equipo de acrobacias, explicó que los dos pilotos tenían experiencia en este tipo de maniobras y que se encontraban realizando una práctica para una próxima presentación. Según su reconstrucción preliminar, el accidente se habría originado por un contacto entre las aeronaves durante el vuelo: "Un toque entre ellos mismos", describió Durán al referirse a lo sucedido.

Sin embargo, aclaró que todavía no se conocen las circunstancias precisas que provocaron el impacto y que será necesario esperar los resultados de las pericias oficiales.

La experiencia de los pilotos es uno de los elementos que se tendrán en cuenta para reconstruir lo ocurrido, aunque por sí sola no permite establecer las causas del siniestro. Los investigadores deberán determinar qué maniobra realizaban los aviones, cómo se produjo el contacto y qué ocurrió inmediatamente después.

El piloto que sobrevivió logró aterrizar de emergencia

Mientras la aeronave de Ubillos cayó en una zona de monte, el segundo piloto consiguió controlar su avión y regresar al aeródromo Green. El hombre, de 32 años, completó un aterrizaje de emergencia después de la colisión.

De acuerdo con la información disponible, no sufrió lesiones físicas, aunque quedó profundamente afectado por el accidente. Su testimonio podría resultar importante para reconstruir los últimos segundos del vuelo y establecer las circunstancias en las que ambas aeronaves entraron en contacto.

Qué investiga la Justicia sobre el choque de aviones en Canelones

Tras el accidente, la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay desplegó personal especializado en la zona para comenzar las pericias.

Los investigadores deberán analizar las condiciones en las que se desarrollaba el entrenamiento y las circunstancias que derivaron en la colisión.

Entre los principales aspectos que buscarán esclarecer se encuentran:

La maniobra que realizaban los pilotos al momento del impacto.

Las circunstancias del contacto entre las aeronaves, para determinar cómo se produjo la colisión.

Los daños sufridos por ambos aviones y su posible incidencia en el desenlace.

La caída de la aeronave de Ubillos, para establecer por qué no pudo concretar un aterrizaje de emergencia.

La secuencia posterior al choque, a partir de las pruebas técnicas y los testimonios disponibles.

La Fiscalía de Atlántida también interviene en el expediente para investigar las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las autoridades no establecieron oficialmente qué provocó el choque.