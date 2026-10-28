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Tragedia aérea: dos aviones chocaron en pleno vuelo durante una práctica de acrobacias

El accidente ocurrió en Guazuvirá, departamento de Canelones, cuando dos aeronaves civiles realizaban maniobras de entrenamiento. Un hombre de 58 años falleció y otro piloto logró aterrizar de emergencia y resultó ileso.

Un piloto murió tras un accidente entre dos aviones que hacían acrobacias en Uruguay. (Foto: Gentileza Subrayado Uruguay).

Un piloto murió tras un accidente entre dos aviones que hacían acrobacias en Uruguay. (Foto: Gentileza Subrayado Uruguay).

Un trágico accidente aéreo en Uruguay dejó un piloto muerto este miércoles, luego de que dos aviones civiles chocaran en pleno vuelo mientras practicaban maniobras de acrobacia en la zona de Guazuvirá, departamento de Canelones. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó en un sector de monte, mientras que la otra consiguió regresar al aeródromo del que había partido.

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La víctima fue identificada como Daniel Ubillos, de 58 años, un experimentado aviador que había integrado la Fuerza Aérea Uruguaya y era fundador del aeródromo Green, ubicado en la zona donde se produjo el accidente. El siniestro ocurrió cerca del mediodía, cuando ambos pilotos participaban de un entrenamiento de vuelo en formación como preparación para una exhibición de acrobacias prevista para los próximos días en el departamento de Colonia.

Las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para determinar qué provocó la colisión y por qué uno de los pilotos no consiguió recuperar el control de su avión. De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea Uruguaya, las dos aeronaves realizaban una práctica de vuelo en formación cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo un contacto entre ellas.

El impacto ocurrió mientras los pilotos ejecutaban maniobras aéreas en las inmediaciones de Guazuvirá. Después de la colisión, las aeronaves tuvieron desenlaces diferentes. Uno de los aviones consiguió mantenerse en vuelo y aterrizar de emergencia en el aeródromo Green, mientras que el otro perdió altura y terminó precipitándose en una zona de monte.

Un piloto falleció este miércoles en Uruguay luego de que dos aeronaves civiles chocaran.

Un piloto falleció este miércoles en Uruguay luego de que dos aeronaves civiles chocaran.

Los equipos de emergencia comenzaron a trabajar en el área para localizar la aeronave accidentada y asistir a su ocupante. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron sin vida a Daniel Ubillos, quien viajaba solo. El segundo piloto, un hombre de 32 años, logró completar el aterrizaje de emergencia sin sufrir heridas. No obstante, quedó en estado de shock por lo ocurrido.

Quién era Daniel Ubillos, el piloto que murió en el accidente aéreo

Daniel Ubillos tenía 58 años, era expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya y contaba con experiencia en actividades aeronáuticas. Además de su trayectoria como aviador, había fundado el aeródromo Green, las instalaciones desde donde operaban los dos aviones involucrados en la tragedia.

Ubillos participaba de una práctica de vuelo junto con otro piloto experimentado. Ambos se preparaban para intervenir en un evento de acrobacias que estaba previsto en el departamento de Colonia.

El entrenamiento consistía en realizar maniobras de vuelo en formación, una modalidad en la que las aeronaves mantienen posiciones coordinadas durante su desplazamiento. Fue durante uno de esos ejercicios cuando se produjo la colisión que terminó con la muerte del expiloto militar.

Qué dijo un integrante del equipo de acrobacias sobre el accidente

Javier Durán, integrante del equipo de acrobacias, explicó que los dos pilotos tenían experiencia en este tipo de maniobras y que se encontraban realizando una práctica para una próxima presentación. Según su reconstrucción preliminar, el accidente se habría originado por un contacto entre las aeronaves durante el vuelo: "Un toque entre ellos mismos", describió Durán al referirse a lo sucedido.

Sin embargo, aclaró que todavía no se conocen las circunstancias precisas que provocaron el impacto y que será necesario esperar los resultados de las pericias oficiales.

La experiencia de los pilotos es uno de los elementos que se tendrán en cuenta para reconstruir lo ocurrido, aunque por sí sola no permite establecer las causas del siniestro. Los investigadores deberán determinar qué maniobra realizaban los aviones, cómo se produjo el contacto y qué ocurrió inmediatamente después.

El piloto que sobrevivió logró aterrizar de emergencia

Mientras la aeronave de Ubillos cayó en una zona de monte, el segundo piloto consiguió controlar su avión y regresar al aeródromo Green. El hombre, de 32 años, completó un aterrizaje de emergencia después de la colisión.

De acuerdo con la información disponible, no sufrió lesiones físicas, aunque quedó profundamente afectado por el accidente. Su testimonio podría resultar importante para reconstruir los últimos segundos del vuelo y establecer las circunstancias en las que ambas aeronaves entraron en contacto.

Qué investiga la Justicia sobre el choque de aviones en Canelones

Tras el accidente, la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay desplegó personal especializado en la zona para comenzar las pericias.

Los investigadores deberán analizar las condiciones en las que se desarrollaba el entrenamiento y las circunstancias que derivaron en la colisión.

Entre los principales aspectos que buscarán esclarecer se encuentran:

  • La maniobra que realizaban los pilotos al momento del impacto.
  • Las circunstancias del contacto entre las aeronaves, para determinar cómo se produjo la colisión.
  • Los daños sufridos por ambos aviones y su posible incidencia en el desenlace.
  • La caída de la aeronave de Ubillos, para establecer por qué no pudo concretar un aterrizaje de emergencia.
  • La secuencia posterior al choque, a partir de las pruebas técnicas y los testimonios disponibles.

La Fiscalía de Atlántida también interviene en el expediente para investigar las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las autoridades no establecieron oficialmente qué provocó el choque.

En pocas palabras

  • Tragedia aérea: Dos aviones civiles chocaron en pleno vuelo durante una práctica de acrobacias en Uruguay.
  • Un piloto muerto: Daniel Ubillos, de 58 años y expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya, falleció en el siniestro.
  • Investigación en curso: Las autoridades aeronáuticas buscan determinar las causas exactas de la colisión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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