La historia del sastre argentino que viste al papa León XIV

La experiencia representa para el joven argentino mucho más que un trabajo. “Vestir al Papa es un honor inmenso”, contó. Ahora, además, quedó abierta la posibilidad de que vuelva a colaborar con el vestuario papal cuando León XIV visite la Argentina.

Un sastre argentino para el papa León XIV

Tomás Valentín Gómez de 27 años, llegó a confeccionar las vestiduras que utilizó el papa León XIV durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Una mujer, la hermana Marta, que confeccionó varias prendas utilizadas por el papa estadounidense.

“Conformamos la casulla con la hermana Marta, lo que el sacerdote se pone a modo de poncho, que tiene apertura en el cuello; la mitra, que se ponen en la cabeza y usan los obispos, y los últimos días armé una estola blanca que terminé dos horas antes de que el papa llegara al santuario. La terminamos y fue muy bonito el momento en que llegó el Papa y se la colocó”.

Los tres elemento del vestuario del Papa en Lourdes, confeccionado por el sastre argentino. (Foto: A24.com)

Cómo lo llamaron para vestir a León XIV

El salto hasta Francia llegó después de su relación con Lourdes. En 2019 había conocido el santuario durante un viaje a Europa y quedó con la sensación de que algún día regresaría. En agosto de 2025 volvió como voluntario por apenas dos semanas, pero terminó extendiendo su estadía y colaborando en las celebraciones y en la recepción de peregrinos. En enero recibió una carta del rector del santuario para regresar.

Pocas semanas después de instalarse nuevamente en Lourdes, recibió un llamado inesperado. El director del servicio litúrgico del santuario lo convocó y le explicó que conocían su pequeño emprendimiento de confección de vestimentas religiosas en Argentina.

Le preguntaron si podía trabajar junto a la hermana Marta, responsable del taller de costura del santuario, para preparar los ornamentos destinados a la visita de León XIV. Tomás aceptó.

Qué ropa confeccionó para el Papa

El joven argentino reconoce que la palabra “sastre” todavía le parece demasiado grande porque se considera autodidacta. Sin embargo, aquello que empezó con una máquina de coser y unos trabajos para una parroquia terminó llevándolo hasta Lourdes y, finalmente, a preparar la ropa que utilizó el Papa.

“Fue una sorpresa enorme”, resumió Tomás al recordar el momento en que le ofrecieron formar parte del equipo que prepararía la visita papal. La gran expectativa está dada en que tras este episodio, la posibilidad de poder diseñar parte de la ropa que llevará el papa León XIV en Buenos Aires, Luján y Córdoba.