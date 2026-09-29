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Antes de venir a Argentina

La historia del sastre argentino que viste al papa León XIV

Vive en Francia y fue convocado para realizar vestimentas especiales del Papa en su histórica y resonante visita a ese país. Una mujer jugó un papel fundamental para que el argentino tuviera la responsabilidad y el honor de vestir a León XIV.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El sastre argentino que vistió al papa Leon XIV en Francia. (Foto: A24.com)

El sastre argentino que vistió al papa Leon XIV en Francia. (Foto: A24.com)

Tomás Valentín Gómez tiene 27 años, nació en San Luis y desde muy chico estuvo vinculado con la Iglesia. A los cinco años comenzó a ayudar en el altar de su parroquia y, con el tiempo, desarrolló una particular fascinación por las vestimentas utilizadas por los sacerdotes. Esa curiosidad terminó convirtiéndose en un oficio que ahora lo llevó hasta el papa León XIV.

Leé también León XIV recibió al arzobispo de Luján en el Vaticano para definir detalles de su viaje a Argentina
El papa León XIV recibió en El Vaticano al arzobispo de Luján. (Foto: A24.com)

En 2016 comenzó a confeccionar ornamentos para su parroquia y, después de que su madre le regalara una máquina de coser, transformó aquella actividad en un proyecto propio llamado JOSEPH, inspirado en San José. Sus trabajos comenzaron a ser solicitados por sacerdotes de distintas provincias argentinas y también realizó piezas para la Catedral de Buenos Aires.

Las prendas que confeccionó para León XIV

Su camino dio un giro cuando viajó a Lourdes, Francia, inicialmente como voluntario. Allí colaboró en tareas litúrgicas y pastorales y posteriormente fue convocado para integrar, junto con la hermana Marta, el equipo encargado de preparar la vestimenta que utilizaría León XIV durante su visita al santuario.

Tomás participó en la confección de una casulla, una mitra y una estola blanca. Esta última tuvo un detalle particular: fue terminada apenas dos horas antes de la llegada del Papa.

La experiencia representa para el joven argentino mucho más que un trabajo. “Vestir al Papa es un honor inmenso”, contó. Ahora, además, quedó abierta la posibilidad de que vuelva a colaborar con el vestuario papal cuando León XIV visite la Argentina.

Un sastre argentino para el papa León XIV

Tomás Valentín Gómez de 27 años, llegó a confeccionar las vestiduras que utilizó el papa León XIV durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Una mujer, la hermana Marta, que confeccionó varias prendas utilizadas por el papa estadounidense.

Conformamos la casulla con la hermana Marta, lo que el sacerdote se pone a modo de poncho, que tiene apertura en el cuello; la mitra, que se ponen en la cabeza y usan los obispos, y los últimos días armé una estola blanca que terminé dos horas antes de que el papa llegara al santuario. La terminamos y fue muy bonito el momento en que llegó el Papa y se la colocó”.

Los tres elemento del vestuario del Papa en Lourdes, confeccionado por el sastre argentino. (Foto: A24.com)

Los tres elemento del vestuario del Papa en Lourdes, confeccionado por el sastre argentino. (Foto: A24.com)

Cómo lo llamaron para vestir a León XIV

El salto hasta Francia llegó después de su relación con Lourdes. En 2019 había conocido el santuario durante un viaje a Europa y quedó con la sensación de que algún día regresaría. En agosto de 2025 volvió como voluntario por apenas dos semanas, pero terminó extendiendo su estadía y colaborando en las celebraciones y en la recepción de peregrinos. En enero recibió una carta del rector del santuario para regresar.

Pocas semanas después de instalarse nuevamente en Lourdes, recibió un llamado inesperado. El director del servicio litúrgico del santuario lo convocó y le explicó que conocían su pequeño emprendimiento de confección de vestimentas religiosas en Argentina.

Le preguntaron si podía trabajar junto a la hermana Marta, responsable del taller de costura del santuario, para preparar los ornamentos destinados a la visita de León XIV. Tomás aceptó.

Qué ropa confeccionó para el Papa

El joven argentino reconoce que la palabra “sastre” todavía le parece demasiado grande porque se considera autodidacta. Sin embargo, aquello que empezó con una máquina de coser y unos trabajos para una parroquia terminó llevándolo hasta Lourdes y, finalmente, a preparar la ropa que utilizó el Papa.

“Fue una sorpresa enorme”, resumió Tomás al recordar el momento en que le ofrecieron formar parte del equipo que prepararía la visita papal. La gran expectativa está dada en que tras este episodio, la posibilidad de poder diseñar parte de la ropa que llevará el papa León XIV en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Sastre argentino: Tomás Valentín Gómez, de 27 años, confeccionó vestimentas para el Papa en Francia.
  • Trayectoria: Inició su oficio en su parroquia tras recibir una máquina de coser y sus creaciones son reconocidas.
  • Honor papal: Diseñó casulla, mitra y estola para la visita de León XIV, con la posibilidad de vestirlo en Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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