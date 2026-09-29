Quién es Maricarmen, la jubilada que desató una protesta masiva en el corazón de Madrid

El Gobierno del presidente español Pedro Sánchez enfrenta ahora el desafío de avanzar con nuevas medidas sobre vivienda, entre ellas mayor protección frente a los desalojos, regulación de los alquileres temporarios y límites a determinadas operaciones especulativas.

Así, la historia de una jubilada que perdió su casa después de 70 años terminó convirtiéndose en el epicentro de un debate mucho más amplio: cuánto cuesta vivir en las grandes ciudades españolas y qué protección tienen quienes ya no pueden afrontar el precio de una vivienda.

Ahora, su caso aparece solucionado y abre una puerta para las extensas y complejas reuniones que se dan en la sociedad española ante el problema - un tema global - de poder acceder a una vivienda y mantenerla. Aunque ya no se habla de ser propietario sino simplemente, poder pagar un alquiler mensualmente.

Maricarmen, el estandarte de los "desahuciados"

La palabra "desahuciado" tiene varias acepciones. Nosotros lo utilizamos principalmente como " Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea". Pero en España, el término se aplica especialmente para quienes sufren la acción de "despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal".

Son "desahuciados" porque por no poder afrontar el pago de un alquiler, son echados de las viviendas que ocupan. En España, este fenómeno se multiplicó en los últimos años por la crisis económica, sueldos que se estancan y el impacto de dedicar cada vez más viviendas para el alquiler temporario breves - turistas especialmente - antes que ubicarlas en el mercado de alquileres permanentes.

Pero las actualizaciones por inflación al vencerse los contratos elevaron los montos a niveles inaceptables. El caso de Maricarmen fue la "bandera de los inquilinos".

Maricarmen Abascal (87 años) y durante 71 años vivió en el mismo departamento de Madrid. El 23 de septiembre fue desalojada después de un operativo policial que terminó con la mujer trasladada en camilla y atendida en un hospital. La imagen de la jubilada abandonando la vivienda en la que pasó prácticamente toda su vida generó una fuerte reacción social y convirtió su caso en el nuevo símbolo del debate por el acceso a la vivienda en España.

El episodio rápidamente dejó de ser solamente un conflicto entre una inquilina y el propietario del inmueble. La situación ingresó de lleno en la discusión política española, apenas una semana después de que el Congreso rechazara una iniciativa impulsada por Sumar - un aliado irregular del Gobierno - contra los grandes fondos de inversión inmobiliaria. La propuesta no consiguió avanzar tras los votos negativos de PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.

Sánchez analiza un nuevo decreto

El Gobierno de Pedro Sánchez quedó bajo presión después del desalojo. El presidente aseguró que no descartaba aprobar de manera urgente un nuevo Real Decreto-ley de vivienda con medidas destinadas a evitar determinados desahucios. Sin embargo, para que la iniciativa pueda avanzar necesitará conseguir los apoyos suficientes en el Congreso, con Junts como uno de los actores clave en la negociación.

Mientras tanto, el caso abrió un cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo cuestionaron la actuación de las autoridades madrileñas, mientras que el Partido Popular responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de una legislación que impida situaciones como la de Maricarmen.

La ONU cuestionó el desalojo

La controversia llegó incluso hasta Naciones Unidas. Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, cuestionó que se haya ejecutado el desalojo y sostuvo que España quedó comprometida frente a sus obligaciones internacionales.

Según Casla, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había dispuesto medidas cautelares para suspender temporalmente el desalojo mientras analizaba el caso. El relator sostuvo que esas medidas fueron vulneradas y calificó las consecuencias como un “daño irreparable”.

El caso de Maricarmen también provocó críticas de Amnistía Internacional y una amplia cobertura de medios internacionales. Así, lo ocurrido con una jubilada de 87 años terminó transformándose en una discusión mucho mayor sobre el derecho a la vivienda, los grandes propietarios inmobiliarios y los límites de las políticas de desalojo en España. Hasta el Papa se involucró con una definición que no deja dudas. Si una mujer de 87 años, se queda sin su vivienda luego de 7 décadas, algo no está bien.