La impactante confesión del constructor del submarino Titán que anticipó la tragedia

Embed

Pese a lo cual, asegura que gracias a la pericia de buenos ingenieros logró fabricar este submarino que terminó siendo su propia trampa mortal. En ese sentido, los especialistas coinciden en que el uso de esos materiales fue clave para la implosión que destruyó a la nave a las pocas horas de haber iniciado su descenso el domingo pasado.

Por esas paradojas de la vida, tiene una curiosa "conexión" con el Titanic. Su esposa es descendiente de uno de los sobrevivientes del transatlántico que se hundió en su viaje inaugural en 1912.

Rush: "Me gustaría ser recordado como un innovador"

En el video que grabó explica que lo que hizo fue emplear a buenos ingenieros que lo respaldaron en los cambios de material que imaginó para construir la nave.

El titanio y la fibra de carbono no son recomendados para este tipo de aparatos - por la presión que deben soportar - aclara Rush, pero con el aval de esos ingenieros que no nombró, decidió seguir adelante con la "innovación".

Todos los especialistas consultados en estas horas coinciden con solo saber qué elementos se rescataron en el mar. Son una clara indicación de ese "evento catastrófico" que inutilizó al submarino, deterioró su estructura y ante la enorme presión, implosionó. La muerte para los cinco ocupantes, incluído Stockton, fue inmediata.

Titán: ¿condenado a la tragedia desde la construcción?

El submarino, en realidad era una cápsula (muy parecida al diseño de algunos medicamentos) que tenía adosada una "cola" para ayudar a su navegación. Y en esos dos sectores parece estar la clave para explicar ese "evento catastrófico" que le costó la vida a 5 personas.

titan fallas de estructuras.jpg Los materiales desaconsejados por la presión del mar habrían sido los causantes de la implosión fatal. (Foto: A24.com)

El "tubo" en dónde viajaban los aventureros estaba construido en Grafito. Y luego, se sellaba con dos semiesferas de Titanio. En la popa, una especie de cono se agregó para ayudar a la navegación.

Y ahí está la llave para comprender esta tragedia. Los grupos de rescate hallaron dos piezas. Una de ellas, justamente formaba parte de es cola del submarino.

Los especialistas concluyen que al romperse esa cola, el agua llegó hasta la "tapa" posterior de la nave y no resistió la presión. Sobrevino una gran implosión - el submarino se destruyó y se comprimió como una lata cuando es aplastada. Eso es lo que hizo la presión del Atlántico: aplastó al Titán.

stockton titan .jpg Stockton Rush, CEO de OceanGate, utilizó materiales no aptos o recomendables para enfrentar la gran presión de las profundidades marinas. (Foto: Captura de video se su cuenta de Twitter)

El precio de "escoger las reglas que se quieren romper"

En ese breve video, Rush, seguramente sin saberlo, describió lo que fue una trampa perfecta para él y sus cuatro acompañantes.

Dice: "Rompí las reglas para hacer esto. Escoges las reglas que quieres romper y el valor que le da la sociedad eso para mí es innovar y no inventar"

innovación fatal.jpg Stockton Rush, solía presentar sus cambios como "innovaciones" para romper reglas. (Foto: Captura de TV)

Varias veces describió ese proceso de no respetar consejos como no usar el titanio y la fibra de carbono para este tipo de aparatos. Dijo que no está recomendado por ningún sector que se dedique a la construcción de submarinos, pero que justamente eso es lo que distingue a un innovador.

"Nosotros arriesgamos capital, pero no vidas", dijo Stockton en una presentación. Esta vez, el resultado fue dramáticamente el opuesto.