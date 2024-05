Todos contra Mercado Libre: quiénes se sumaron al reclamo de los bancos contra la empresa de Marcos Galperin

Además, la entidad que reúne en su comisión de Adquirentes a casi 15 empresas que compiten contra Mercado Pago en el negocio de servicios de cobro y procesamiento de pagos electrónicos a los comercios, remarcó la existencia de “ciertas asimetrías de mercado originadas por regulaciones que parecen beneficiar desproporcionadamente a ciertos actores”, en alusión a la billetera virtual de Galperin, Mercado Pago.

Billeteras virtuales: Mercado Libre, Bancos y, ahora, las tarjetas de crédito

A través de su comisión de Adquirentes, compuesta por empresas como Payway, Fiserv, Worldpay, Getnet, Nave o Viumi, entre otras, Atacyc informó que “es esencial para la salud del mercado de adquirencia que se impongan las mismas obligaciones a todos los actores involucrados. Aunque la regulación actual exige que todos los adquirentes acepten todas las billeteras, no se establece la misma exigencia en sentido inverso, creando una asimetría que distorsiona la competencia de dicho mercado”.

Asimismo, “con la configuración actual del mercado de billeteras y QR, esta asimetría favorece las condiciones para la generación de un monopolio en el mercado de la adquirencia”, expresaron desde el grupo que reúne a empresas que avanzaron en la interoperabilidad con Modo y otras billeteras, pero no lo han podido hacer con Mercado Pago.

En otro tramo del comunicado, manifiestan que “las tarjetas de crédito son un medio de pago de vital importancia en este ecosistema. Cualquier trato desigual que comprometa la libre competencia es inaceptable”. Por lo tanto, agregaron, “instamos a un replanteamiento de las regulaciones para fomentar un entorno más justo y competitivo donde todos los participantes puedan operar en igualdad de condiciones”.

El código QR y el programa Transferencias 3.0 del BCRA

Por otro lado, si bien el reclamo de Atacyc (que también incluye a grandes compañías del mercado financiero, como Visa o Mastercard) no menciona expresamente a Mercado Pago, podría tener un segundo destinatario: el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Extrañamente, el organismo oficial todavía no se expresó sobre el nuevo conflicto entre Mercado Libre y los bancos por la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, aunque su propia norma al respecto no se está cumpliendo.

En ese sentido, desde Atacyc mencionaron el programa “Transferencias 3.0″ del BCRA, que determinó la interoperabilidad de los pagos QR con transferencias y que estipuló que: “Todos los lectores QR deben aceptar pagos de todas las billeteras y, a la vez, todas las apps deben diseñarse para pagar en cualquier lector QR. Las obligaciones son recíprocas entre adquirentes y billeteras digitales”.

Sin embargo, en el caso de los pagos QR con tarjeta, la norma del BCRA fijó obligaciones solamente a una de las dos patas del negocio y, en ambas, Mercado Pago tiene posición predominante: es la billetera más utilizada y tiene una amplia red de comercios a los que brinda el servicio de cobros.

Desde la entidad explicaron que la “asimetría” de la norma consiste en que todos los QR deben aceptar pagos con tarjeta desde todas las billeteras, pero no a la inversa. En consecuencia, Mercado Pago no está obligado a que los usuarios de su billetera puedan pagar con la tarjeta cargada en su billetera en un lector QR que no sea de su propia empresa. Por ese motivo, muchos comercios estarían obligados a tener más de una terminal POS para atender a todas las alternativas posibles.