Furia se descontroló en Gran Hermano y amenazó con golpear a Darío: "Te voy a romper la cabeza"

"A mí con todo esto de Mauro, Darío me dijo: 'vos te podes ir igual'. Le contesté: 'no le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza'. Se lo dije", relató Furia, en una charla con Virginia Demo.

Juliana no soportó que Darío le haya cuestionado el duro cruce que protagonizó con Mauro y revalidó su accionar. "Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Dario porque es un machista de m....", remató, tajante.

El impactante video de Furia de Gran Hermano levantando 140 kilos

Antes de convertirse en la figura más popular de Gran Hermano, Furia se ganaba la vida como entrenadora de CrossFit y solía participar de algunas competencias de alto rendimiento.

En su canal en YouTube, Juliana Scaglione tiene varios videos realizando diferentes pruebas físicas. Aunque, sin dudas, uno de esos videos destaca por encima de todos: un desafío en el cual aparece levantando 140 kilos.

En la descripción, la entrenadora explica que se trataba de un ejercicio de peso muerto. El peso muerto es un ejercicio con pesas que consiste en levantar una barra desde el suelo hasta la cintura.

La técnica peso muerto trabaja un gran número de grupos musculares. Entre ellos los del área inferior de la espalda e isquiotibiales, tonificando glúteos, gemelos y cuádriceps así como en el área superior de la espalda y los brazos además de los trapecios, los músculos erectores de la columna y la cadera.