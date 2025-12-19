Causa ANDIS: Ornella Calvete se negó a declarar por los posibles sobornos en la compra de medicamentos
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio. Durante un allanamiento la Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en su domicilio.
Ornella Calvete se negó a declarar en la investigación por sobornos en la compra de medicamentos.
La ex funcionaria del Ministerio de Economía,Ornella Calvete, se negó este viernes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Esta instancia judicial se dio en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en el expediente, llegó a los tribunales de Retiro cerca del mediodía y se retiró minutos antes de las 15 tras hacer uso de su derecho a no declarar. De esta manera, quedó cerrada una nueva ronda de indagatorias, dispuesta por el juez a pedido del fiscal, luego de una primera tanda en la que ya habían sido citados 15 imputados.
Durante un allanamiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en el domicilio de Ornella Calvete, sobre cuyo origen aún no se brindaron explicaciones en el expediente judicial. Al momento del procedimiento, se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, cargo para el que había sido designada el 1 de septiembre de 2024. Tras el estallido del escándalo judicial vinculado a la causa ANDIS, renunció el 18 de noviembre pasado.
El rol de Miguel Ángel Calvete en la causa
Miguel Ángel Calvete ya fue indagado en el expediente, imputado como presunto lobista entre droguerías y la ANDIS. Según la acusación fiscal, habría actuado como jefe de una asociación ilícita, articulando contrataciones y pagos a empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos, pese a no formar parte formal de la estructura del organismo.
Las indagatorias
En esta nueva tanda de indagatorias se presentaron además Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera y al igual que Calvete se negaron a declarar. Según la acusación fiscal, D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de ANDIS al momento de los hechos.
En base al análisis de teléfonos secuestrados a Calvete “se pudo constatar que también posee conversaciones con Patricia Canavesio, quien trabajaría para él y es parte de su círculo de confianza”.
El juez Casanello terminó así con la primera y segunda ronda de indagatorias y en la mayor parte de los casos los imputados se negaron a declarar, entre ellos el ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.
Sin embargo, la semana pasada el autor de los audios que dieron origen a la investigación presentó un escrito en el que negó los cargos y deslindó la responsabilidad en otro ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini. El juez tiene que resolver las situaciones procesales de todos los indagados en el caso.