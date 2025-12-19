Causa ANDIS: Ornella Calvete se negó a declarar por los posibles sobornos en la compra de medicamentos

CHKVVGRSVVFFFFL2YLAP2ULY5U Ornella Calvete en Comodoro Py 2002, antes de ser indagada en la causa ANDIS.

Las indagatorias

En esta nueva tanda de indagatorias se presentaron además Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera y al igual que Calvete se negaron a declarar. Según la acusación fiscal, D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de ANDIS al momento de los hechos.

En base al análisis de teléfonos secuestrados a Calvete “se pudo constatar que también posee conversaciones con Patricia Canavesio, quien trabajaría para él y es parte de su círculo de confianza”.

ZACAR5PRMBDCPBHDV3C7NEXWVI (2) Miguel Angel Calvete, el padre de Ornella Calvete, indagada hoy en la causa ANDIS.

El juez Casanello terminó así con la primera y segunda ronda de indagatorias y en la mayor parte de los casos los imputados se negaron a declarar, entre ellos el ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Sin embargo, la semana pasada el autor de los audios que dieron origen a la investigación presentó un escrito en el que negó los cargos y deslindó la responsabilidad en otro ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini. El juez tiene que resolver las situaciones procesales de todos los indagados en el caso.