Política
Senado
Presupuesto
PERÍODO EXTRAORDINARIO

El Senado sesionará el 26 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026

El oficialismo consiguió el dictamen para llevar el Presupuesto al recinto sin cambios respecto del texto aprobado en Diputados. La sesión especial fue convocada para el 26 de diciembre.

El Senado sesionará el 26 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026
De este modo, los senadores tendrán una agenda ajustada tras los festejos de Navidad, ya que deberán volver al recinto para abordar dos de las iniciativas centrales del oficialismo antes de fin de año.

Durante la mañana, el Gobierno logró obtener el dictamen necesario para habilitar el tratamiento del Presupuesto en la Cámara alta. El respaldo se consiguió tras poco más de dos horas de debate en comisión, con 11 firmas sobre un total de 19, y sin introducir cambios respecto del texto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

En esa aprobación se eliminó el capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

En el tratamiento de la ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo obtuvo el dictamen en el Senado sin mayores obstáculos, en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que se extendió por menos de media hora.

El encuentro se desarrolló sin la participación de los senadores del bloque Justicialista, que mantiene reclamos por la conformación de las comisiones. Con ese escenario, el oficialismo y sus aliados avanzaron en la designación “por unanimidad” del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la comisión.

El único representante del peronismo que asistió fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra luego de la votación para cuestionar la integración del cuerpo.

Durante la reunión, los legisladores solo abordaron el proyecto de ley en revisión vinculado al Régimen Penal Tributario, conocido como “dólares en el colchón” o ley de Inocencia Fiscal.

El dictamen avanzó con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La única objeción planteada surgió desde el radicalismo y estuvo vinculada al esquema de multas previsto en la iniciativa.

Se habló de
Senado Presupuesto Sesiones extraordinarias
