El Senado sesionará el 26 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026

En el tratamiento de la ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo obtuvo el dictamen en el Senado sin mayores obstáculos, en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que se extendió por menos de media hora.

El encuentro se desarrolló sin la participación de los senadores del bloque Justicialista, que mantiene reclamos por la conformación de las comisiones. Con ese escenario, el oficialismo y sus aliados avanzaron en la designación “por unanimidad” del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la comisión.

El único representante del peronismo que asistió fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra luego de la votación para cuestionar la integración del cuerpo.

Durante la reunión, los legisladores solo abordaron el proyecto de ley en revisión vinculado al Régimen Penal Tributario, conocido como “dólares en el colchón” o ley de Inocencia Fiscal.

El dictamen avanzó con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La única objeción planteada surgió desde el radicalismo y estuvo vinculada al esquema de multas previsto en la iniciativa.