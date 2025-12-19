Explotó el verano: el destape hot de Fátima Florez en Mar del Plata

Fatima FLorez

¿Fátima Florez contó la verdad de la foto viral que subió luego de un encuentro íntimo con Javier Milei?

Fátima Florez volvió a referirse a su pasado amoroso con el presidente Javier Milei y aclaró una de las situaciones más comentadas de esa relación: la foto que publicó por error en su cuenta de Instagram y que rápidamente se volvió viral. La imagen, en la que se veía una mancha sobre un acolchado violeta, generó especulaciones de todo tipo y despertó comentarios que, incluso con el paso del tiempo, siguen apareciendo en redes y medios.

La capocómica recordó que aquella publicación accidental ocurrió en un contexto íntimo y cotidiano, pero que fue interpretada de otra manera por quienes la vieron. En una entrevista reciente, decidió contar con detalles qué fue lo que realmente pasó y por qué esa imagen tuvo tanta repercusión. Según explicó, el revuelo fue inmediato y desmedido, al punto de instalar una lectura que poco tenía que ver con la situación real.

En una nota con La Nación, Fátima Florez dio su versión y explicó el origen de la famosa mancha que tantos comentarios generó. "Yo puedo explicar perfectamente lo que fue esa mancha en ese alcolchado. Nosotros nos divertíamos mucho. Simepre tuvimos mucha libertad y conexión. Estábamos tomando té porque ninguno de los dos toma alcohol", recordó, al contextualizar el momento en el que se tomó la foto.

Luego, sumó un detalle que, según ella, fue clave para entender lo ocurrido y que terminó dando lugar a interpretaciones erróneas. "Yo tengo a mis hijitos, que son Mike y Harry, que son muy traviesos. Estaban ahí dando vueltas con nosotros en la cama. Los gatitos tiraron el té y se mojó la frazada.... quedó una cuestión con conotación sexual", explicó, dejando en claro que la mancha no tenía el significado que muchos le atribuyeron.

Finalmente, Fátima contó cómo fue que la imagen terminó publicada en sus redes sociales. Según relató, todo ocurrió de manera involuntaria y sin advertirlo en el momento. "Yo saqué una foto porque me dio mucha risa. Yo soy medio como Susana y, sin querer, toqué el teléfono y la foto se disparó. Me empezaron a llegar mensajes de periodistas que me preguntaban por la foto y ahí me di cuenta. De inmediato, la bajé, pero ya era tarde", concluyó, al recordar uno de los episodios más comentados de su relación con Milei.