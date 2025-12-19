El fuerte pedido que llamó la atención en el último parte médico sobre Christian Petersen

Christian Petersen

Qué dijo Fernando Cichero sobre la salud de Christian Petersen

Fernando Cichero, cirujano cardiovascular, llevó un mensaje de cautela pero también de esperanza al referirse al estado de salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras haber sufrido una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. En medio de un cuadro clínico complejo, el especialista remarcó un dato que consideró especialmente alentador sobre su evolución.

Durante su participación en Tarde o Temprano (eltrece), el médico se tomó unos minutos para explicar, con un lenguaje claro y accesible, en qué consiste este tipo de complicación médica y por qué puede aparecer en contextos de exigencia extrema, como la alta montaña. Su intervención tuvo un tono pedagógico, pensado para que el público comprendiera la gravedad —y también las posibles salidas— de un diagnóstico de estas características.

“La falla multiorgánica, rápidamente: hay cuatro órganos fundamentales para mantener el equilibrio en el cuerpo. Corazón, pulmones, riñones y cerebro. Cuando esos cuatro órganos se desequilibran, se llama falla multiorgánica. Vos tenés cuatro posibilidades de tener una falla multiorgánica”, detalló Cichero a Belén Ludueña y equipo.

En esa línea, el cirujano fue desglosando las distintas causas que pueden desencadenar este cuadro, comenzando por las de origen cardíaco. “Un infarto muy grave, entonces el corazón no puede empujar la sangre, no se va a oxígeno, ni al propio corazón, ni al resto de los órganos, y a la falta de oxígeno genera un descoloque de la actividad".

Luego, avanzó sobre otros escenarios posibles: “La segunda causa de falla multiorgánica es tóxica. Cualquier tóxico que se les ocurra, puede pasar que ingrese en el organismo. La tercera es metabólica: un paciente diabético que tiene 500 de glucemia, el azúcar está en la sangre pero no entra en la célula. Y la cuarta causa más común es una infección: el segundo o tercer día empieza a orinar poco, el corazón tiene una arritmia, el cerebro no responde y termina con una falla multiorgánica”.

Al referirse puntualmente al caso de Petersen, Cichero se inclinó por una hipótesis concreta, aunque sin afirmaciones categóricas. “Acá lo más probable es que puede ser una falla tóxica, porque la arritmia, como fibrilación auricular, es la arritmia más común que existe”, indicó, antes de subrayar la gravedad del diagnóstico: “La falla multiorgánica es un cuadro grave”.

Sin embargo, el momento de mayor alivio llegó cuando se conoció una novedad clave en la evolución del chef. Al enterarse de que ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, el especialista no dudó en marcar la importancia de ese avance. “¿Lo tienen con respirador artificial? ¿Se lo sacaron? Eso es una muy buena noticia. 50% arriba, rápidamente. Es buena la noticia de que le hayan sacado el respirador. No estarían complicados los pulmones”, celebró, destacando que ese dato abre una ventana de optimismo dentro de un escenario todavía delicado.