Una foto de Oasis tomada en Argentina ganó un prestigioso premio internacional

La fotografía fue tomada durante la esperada reunión de los hermanos Gallagher. Los conciertos de Buenos Aires formaron parte del tramo final de la gira Live '25, que marcó el regreso de Oasis a los escenarios después de años de separación.

El reconocimiento también tiene un vínculo particular con la historia reciente de la banda: según Abbey Road Studios, Noel Gallagher había señalado al show de Buenos Aires como el mejor concierto de toda la gira.

Más de 24.500 fotografías participaron de los premios

Los Abbey Road Music Photography Awards reconocen cada año diferentes expresiones de la fotografía vinculada con la música. En la edición 2026 se presentaron más de 24.500 imágenes provenientes de 42 países.

Además de Music Moment of the Year, el certamen contempló categorías como Portrait, Live Music, Behind The Scenes, Festivals, Underground Scenes y Emerging Photographer of the Year, entre otras.

La fotografía de Halling obtuvo el premio en una categoría que buscaba reconocer precisamente esos momentos espontáneos capaces de representar la experiencia de la música en vivo más allá del escenario.

Los ganadores de los Abbey Road Music Photography Awards 2026