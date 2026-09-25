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Una foto de Oasis tomada en Argentina ganó un prestigioso premio internacional

La imagen fue capturada por el fotógrafo Joshua Halling durante uno de los recitales que la banda británica ofreció en River en noviembre de 2025. Se impuso en la categoría Music Moment of the Year de los Abbey Road Music Photography Awards.

Una foto de Oasis tomada en Argentina ganó un prestigioso premio internacional. (Foto: archivo)

Una foto de Oasis tomada en Argentina ganó un prestigioso premio internacional. (Foto: archivo)

Una fotografía de Oasis tomada durante su paso por Argentina fue elegida como ganadora de uno de los principales premios internacionales de fotografía musical. La imagen, realizada por el fotógrafo británico Joshua Halling, se impuso en la categoría Music Moment of the Year de los Abbey Road Music Photography Awards 2026.

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La fotografía fue tomada durante uno de los shows que Oasis brindó en el estadio Monumental de River Plate en noviembre de 2025, como parte de su gira de reunión Live '25. En lugar de concentrarse en Liam o Noel Gallagher, Halling apuntó su cámara hacia el público y capturó a un fan de Oasis en medio de una multitud que parece envolverlo.

La imagen había sido seleccionada inicialmente entre cinco finalistas y la categoría tenía una particularidad: era la única de los premios cuyo ganador se definía mediante el voto del público. Finalmente, Halling se quedó con el reconocimiento en la ceremonia de los premios, realizada en los históricos Abbey Road Studios de Londres.

La foto de Oasis que nació en River y terminó premiada en Londres

La escena registrada por Halling se diferencia de las fotografías tradicionales de recitales, que suelen tener como protagonistas a los artistas sobre el escenario. En este caso, el centro de la imagen es un fan atrapado en medio de la energía de la multitud durante el recital de Oasis.

La fotografía fue tomada durante la esperada reunión de los hermanos Gallagher. Los conciertos de Buenos Aires formaron parte del tramo final de la gira Live '25, que marcó el regreso de Oasis a los escenarios después de años de separación.

El reconocimiento también tiene un vínculo particular con la historia reciente de la banda: según Abbey Road Studios, Noel Gallagher había señalado al show de Buenos Aires como el mejor concierto de toda la gira.

Más de 24.500 fotografías participaron de los premios

Los Abbey Road Music Photography Awards reconocen cada año diferentes expresiones de la fotografía vinculada con la música. En la edición 2026 se presentaron más de 24.500 imágenes provenientes de 42 países.

Además de Music Moment of the Year, el certamen contempló categorías como Portrait, Live Music, Behind The Scenes, Festivals, Underground Scenes y Emerging Photographer of the Year, entre otras.

La fotografía de Halling obtuvo el premio en una categoría que buscaba reconocer precisamente esos momentos espontáneos capaces de representar la experiencia de la música en vivo más allá del escenario.

Los ganadores de los Abbey Road Music Photography Awards 2026

  • Music Moment of the Year: Joshua Halling — Oasis
  • Behind The Scenes: Gabrielle Ravet — My Chemical Romance Fans
  • Portrait: Frances Carter — Billie Marten
  • Live Music: Tom Pallant — Yungblud
  • Underground Scenes: AF Cortés — Audience at Kartel Show
  • Emerging Photographer of the Year: Dara Petrova — Techno rave Laboratorium
  • Festivals: Giulia Spadafora — Glastonbury Festival – Audience
  • 50 Years of Punk: Wayne Large — Members of various punk bands
  • Judges' Choice: Angus Jenner — Oasis

En pocas palabras

  • Foto de Oasis: Una imagen capturada en el estadio Monumental de River en noviembre de 2025 ganó un premio internacional.
  • Premio Abbey Road: La fotografía de Joshua Halling se impuso en la categoría Music Moment of the Year.
  • Distinción especial: La imagen fue elegida por el público y capturó a un fan en medio de la multitud, destacando la energía del concierto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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