Las últimas palabras de uno de los acusados por el crimen del argentino Federico Aramburú

“Veintisiete años es asombroso; esa era mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, manifestó Le Priol ante el tribunal.

El acusado también aseguró que el proceso judicial le permitió reflexionar sobre su conducta y habló de la posibilidad de cambiar durante una eventual permanencia en prisión. “También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable”, sostuvo.

Por su parte, Romain Bouvier también se dirigió al tribunal. Con la voz entrecortada, hizo referencia al sufrimiento de los familiares de Aramburú y expresó: “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburu”.

Los otros dos acusados que forman parte del proceso no agregaron declaraciones antes del veredicto.

Qué pidió la Fiscalía por el crimen de Aramburú

El fiscal Philippe Courroye solicitó 27 años de prisión para Le Priol y 20 años para Bouvier. La acusación sostiene que ambos participaron del ataque ocurrido en París el 19 de marzo de 2022, después de un enfrentamiento dentro de un bar.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Aramburú y su amigo y ex compañero de Los Pumas Shaun Hegarty abandonaron el bar después de la pelea, pero fueron seguidos por los acusados en un vehículo.

Bouvier habría efectuado los primeros disparos y posteriormente Le Priol habría realizado los tiros que provocaron la muerte del ex rugbier argentino. Las cámaras de seguridad y las pericias balísticas fueron algunas de las pruebas analizadas durante el juicio.

Durante su alegato, Courroye rechazó la versión de la defensa sobre una actuación en legítima defensa y describió a los acusados como “granadas sin seguro”, en referencia a su relación con la violencia y las armas.

Después de tres semanas de audiencias, el tribunal de París deberá ahora determinar la responsabilidad penal de los acusados y establecer las penas correspondientes. El veredicto está previsto para este viernes.