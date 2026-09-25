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Las últimas palabras de uno de los acusados por el crimen del argentino Federico Aramburú

Loïk Le Priol, acusado de efectuar los disparos mortales contra el ex jugador de Los Pumas, pidió perdón a la familia antes de que el tribunal de París dé a conocer la sentencia. El rugbier fue asesinado en marzo de 2022.

Llega la sentencia en París por el crimen del argentino Federico Aramburu. (Foto: archivo)

Llega la sentencia en París por el crimen del argentino Federico Aramburu. (Foto: archivo)

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú llegó este viernes a su etapa final en París. Antes de que el tribunal dé a conocer el veredicto, Loïk Le Priol, principal acusado de haber efectuado los disparos mortales contra el ex rugbier argentino, tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces.

Leé también El estremecedor relato del amigo que estuvo con el rugbier Federico Aramburú hasta el final
El estremecedor relato del amigo que estuvo con el rugbier Federico Aramburú hasta el final. (Foto: archivo)

Le Priol reconoció durante el proceso haber disparado contra Aramburú, aunque sostuvo que actuó en un contexto de defensa propia. “Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible para dar respuestas que nunca serán suficientes”, expresó el acusado.

Luego hizo una referencia a la presencia de León XIV en París, coincidente con la jornada del veredicto: “Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy. Es una señal. Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, que yo me perdone a mí mismo”.

La reflexión de Le Priol sobre la pena que podría recibir

Durante sus últimas palabras, el acusado también habló de la eventual condena. La Fiscalía había solicitado 27 años de prisión para Le Priol y 20 años para Romain Bouvier, a quien señala como quien disparó inicialmente contra Aramburú.

Veintisiete años es asombroso; esa era mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, manifestó Le Priol ante el tribunal.

El acusado también aseguró que el proceso judicial le permitió reflexionar sobre su conducta y habló de la posibilidad de cambiar durante una eventual permanencia en prisión. “También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable”, sostuvo.

Por su parte, Romain Bouvier también se dirigió al tribunal. Con la voz entrecortada, hizo referencia al sufrimiento de los familiares de Aramburú y expresó: “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburu”.

Los otros dos acusados que forman parte del proceso no agregaron declaraciones antes del veredicto.

Qué pidió la Fiscalía por el crimen de Aramburú

El fiscal Philippe Courroye solicitó 27 años de prisión para Le Priol y 20 años para Bouvier. La acusación sostiene que ambos participaron del ataque ocurrido en París el 19 de marzo de 2022, después de un enfrentamiento dentro de un bar.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Aramburú y su amigo y ex compañero de Los Pumas Shaun Hegarty abandonaron el bar después de la pelea, pero fueron seguidos por los acusados en un vehículo.

Bouvier habría efectuado los primeros disparos y posteriormente Le Priol habría realizado los tiros que provocaron la muerte del ex rugbier argentino. Las cámaras de seguridad y las pericias balísticas fueron algunas de las pruebas analizadas durante el juicio.

Durante su alegato, Courroye rechazó la versión de la defensa sobre una actuación en legítima defensa y describió a los acusados como “granadas sin seguro”, en referencia a su relación con la violencia y las armas.

Después de tres semanas de audiencias, el tribunal de París deberá ahora determinar la responsabilidad penal de los acusados y establecer las penas correspondientes. El veredicto está previsto para este viernes.

En pocas palabras

  • Últimas palabras: Loïk Le Priol, acusado por el crimen de Federico Aramburú, pidió perdón a la familia.
  • Versión del acusado: Le Priol reconoció disparar en defensa propia y reflexionó sobre su condena.
  • Pedidos de pena: La Fiscalía solicitó 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Romain Bouvier.
Resumen generado por Thinkindot AI
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