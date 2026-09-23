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Crimen de Federico Aramburú: las duras penas que pidió la Fiscalía para los dos principales acusados

El juicio tuvo una nueva audiencia en París y ahora se espera que se conozca la sentencia. El argentino fue asesinado a tiros en marzo de 2022, tras una pelea a la salida de un bar.

Caso Federico Martín Aramburú. (Foto: archivo)

Caso Federico Martín Aramburú. (Foto: archivo)

La Fiscalía de Francia pidió 27 y 20 años de prisión para los dos principales acusados por el asesinato de Federico Martín Aramburú, ex integrante de Los Pumas que fue baleado en París en marzo de 2022. El pedido se conoció este miércoles durante el juicio por el crimen del ex rugbier argentino.

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Entre lágrimas y embargada por la emoción, Cecilia Aramburú, madre del exjugador de los Pumas asesinado a tiros en marzo de 2022, prestó su testimonio y aseguró que su hijo se encontró con “gente muy violenta, armada de odio, armada de fuego, pero también con impunidad”. (Foto: AFP)

Según informó la agencia EFE, la pena más alta fue solicitada para Loïk Le Priol, señalado como el autor de los disparos que provocaron la muerte de Aramburú. Para Romain Bouvier, el otro acusado, la Fiscalía reclamó una condena de 20 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, Bouvier disparó primero durante el ataque, mientras que posteriormente Le Priol efectuó los tiros mortales. Durante el juicio, tanto Bouvier como Le Priol reconocieron haber utilizado armas, aunque negaron haber tenido la intención de matar al ex jugador de Los Pumas.

El acusado por el crimen de Federico Aramburu, Loik Le Priol, reconoció sus antecedentes violentos. (Foto: Reuters)

El acusado por el crimen de Federico Aramburu, Loik Le Priol, reconoció sus antecedentes violentos. (Foto: Reuters)

Bouvier admitió que realizó disparos, pero sostuvo que su intención era escapar del lugar y no herir a Aramburú. “Siempre tuve la intención de disparar al suelo para tener tiempo de escapar”, declaró ante el tribunal.

Por su parte, Le Priol reconoció haber efectuado los disparos que terminaron con la vida del argentino, aunque aseguró que actuó en defensa propia. “Soy responsable de la muerte del señor Aramburú, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia”, afirmó.

El acusado también argumentó durante el proceso que se encontraba bajo un fuerte estado de ebriedad y vinculó su reacción con el entrenamiento que había recibido durante su paso por las fuerzas armadas.

Maria Aramburu, la viuda del exrugbier, presente en el juicio (Foto: Reuters)

Maria Aramburu, la viuda del exrugbier, presente en el juicio (Foto: Reuters)

Cómo fue el crimen del ex jugador de Los Pumas en París

El asesinato ocurrió el 19 de marzo de 2022, después de una pelea en un bar de París. Aramburú, de 42 años, abandonó el establecimiento acompañado por Shaun Hegarty, amigo, ex compañero y socio del argentino.

Ambos caminaban hacia el hotel cuando un vehículo se detuvo cerca de ellos. Según la reconstrucción de la acusación, los hombres con los que habían mantenido el altercado previamente volvieron a encontrarlos y se produjo el ataque a tiros. Aramburú recibió varios impactos y murió en el lugar, mientras que Hegarty resultó ileso.

La Fiscalía sostiene que Bouvier realizó los primeros disparos y que posteriormente Le Priol efectuó los tiros que provocaron la muerte de Aramburú. Ahora, el tribunal deberá resolver la responsabilidad penal de los acusados y definir las condenas.

En pocas palabras

  • Fiscalía pidió 27 años para el principal acusado por el crimen de Federico Martín Aramburú, quien fue asesinado a tiros en París en marzo de 2022.
  • El pedido de pena, que incluye 20 años para otro acusado, se conoció durante el juicio en Francia.
  • Los acusados negaron la intención de matar, alegando defensa propia o disparos al suelo para escapar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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