Crimen de Federico Aramburú: las duras penas que pidió la Fiscalía para los dos principales acusados

Por su parte, Le Priol reconoció haber efectuado los disparos que terminaron con la vida del argentino, aunque aseguró que actuó en defensa propia. “Soy responsable de la muerte del señor Aramburú, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia”, afirmó.

El acusado también argumentó durante el proceso que se encontraba bajo un fuerte estado de ebriedad y vinculó su reacción con el entrenamiento que había recibido durante su paso por las fuerzas armadas.

Maria Aramburu, la viuda del exrugbier, presente en el juicio (Foto: Reuters)

Cómo fue el crimen del ex jugador de Los Pumas en París

El asesinato ocurrió el 19 de marzo de 2022, después de una pelea en un bar de París. Aramburú, de 42 años, abandonó el establecimiento acompañado por Shaun Hegarty, amigo, ex compañero y socio del argentino.

Ambos caminaban hacia el hotel cuando un vehículo se detuvo cerca de ellos. Según la reconstrucción de la acusación, los hombres con los que habían mantenido el altercado previamente volvieron a encontrarlos y se produjo el ataque a tiros. Aramburú recibió varios impactos y murió en el lugar, mientras que Hegarty resultó ileso.

La Fiscalía sostiene que Bouvier realizó los primeros disparos y que posteriormente Le Priol efectuó los tiros que provocaron la muerte de Aramburú. Ahora, el tribunal deberá resolver la responsabilidad penal de los acusados y definir las condenas.