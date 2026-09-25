Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

Por qué la AFA rechazó la apelación de Vélez contra Boca

En su resolución, el Tribunal de Apelaciones argumentó que el reclamo presentado por Vélez no correspondía a una decisión susceptible de ser apelada.

De acuerdo con el Código Disciplinario y el Estatuto de la AFA, específicamente el artículo 67°, apartado 3.1, solo pueden recurrirse determinadas decisiones que impliquen “sanciones graves”, entre ellas la pérdida de categoría, la quita de puntos, suspensiones de determinada gravedad o multas consideradas severas.

En este caso, el Tribunal entendió que la desestimación de la protesta presentada originalmente por Vélez no constituye una sanción disciplinaria y, por ese motivo, no se encuentra dentro del listado de resoluciones que pueden ser revisadas mediante una apelación. De esta manera, el recurso del Fortín fue declarado formalmente inadmisible.

Qué pasará con el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina

La decisión también tuvo consecuencias sobre el pedido de Vélez para suspender el partido entre Boca y Racing hasta que se resolviera definitivamente la controversia. El club de Liniers había solicitado una medida provisional urgente para impedir que se disputaran los cuartos de final mientras estuviera pendiente su reclamo.

Sin embargo, al considerar inadmisible el recurso principal, el Tribunal de Apelaciones también rechazó el pedido para frenar el encuentro entre el Xeneize y la Academia.

De esta manera, Boca y Racing jugarán este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del clásico avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Banfield por un lugar en la final del torneo.