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Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

El Tribunal de Apelaciones declaró “inadmisible” el recurso presentado por el Fortín, que buscaba revertir el fallo por la polémica de los futbolistas extranjeros. El Xeneize es quien finalmente enfrentará a Racing.

La AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca. (Foto: archivo)

La AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca. (Foto: archivo)

El intento de Vélez por revertir en los escritorios su eliminación de la Copa Argentina ante Boca no prosperó. Este viernes, el Tribunal de Apelaciones de la AFA declaró "inadmisible" el recurso presentado por el Fortín y también rechazó la medida cautelar con la que pretendía suspender el partido entre el Xeneize y Racing por los cuartos de final.

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La decisión dejó firme, por esta vía, la resolución que había rechazado el reclamo de Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial de Boca durante el encuentro de octavos de final, cuando el límite establecido era de cinco.

La dirigencia del conjunto de Liniers había presentado formalmente su apelación luego de conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina del pasado 22 de septiembre. En su reclamo, pidió que se le diera por ganado el partido 3-0 y se le permitiera avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Además, Vélez cuestionó que la sanción económica aplicada a Boca fuera suficiente para reparar el perjuicio deportivo que, según sostuvo, sufrió al quedar eliminado de la competencia.

Por qué la AFA rechazó la apelación de Vélez contra Boca

En su resolución, el Tribunal de Apelaciones argumentó que el reclamo presentado por Vélez no correspondía a una decisión susceptible de ser apelada.

De acuerdo con el Código Disciplinario y el Estatuto de la AFA, específicamente el artículo 67°, apartado 3.1, solo pueden recurrirse determinadas decisiones que impliquen “sanciones graves”, entre ellas la pérdida de categoría, la quita de puntos, suspensiones de determinada gravedad o multas consideradas severas.

En este caso, el Tribunal entendió que la desestimación de la protesta presentada originalmente por Vélez no constituye una sanción disciplinaria y, por ese motivo, no se encuentra dentro del listado de resoluciones que pueden ser revisadas mediante una apelación. De esta manera, el recurso del Fortín fue declarado formalmente inadmisible.

Qué pasará con el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina

La decisión también tuvo consecuencias sobre el pedido de Vélez para suspender el partido entre Boca y Racing hasta que se resolviera definitivamente la controversia. El club de Liniers había solicitado una medida provisional urgente para impedir que se disputaran los cuartos de final mientras estuviera pendiente su reclamo.

Sin embargo, al considerar inadmisible el recurso principal, el Tribunal de Apelaciones también rechazó el pedido para frenar el encuentro entre el Xeneize y la Academia.

De esta manera, Boca y Racing jugarán este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del clásico avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Banfield por un lugar en la final del torneo.

En pocas palabras

  • Tribunal de Apelaciones: Declaró inadmisible el recurso de Vélez contra Boca por la Copa Argentina.
  • Rechazo de AFA: No se revirtió la clasificación de Boca; Vélez no jugará contra Racing.
  • Partido confirmado: Boca y Racing se enfrentarán en cuartos de final de la Copa Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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