La nueva vida en Ucrania: lo que se pierde con la invasión rusa

Santiago Andrigo, un argentino de 38 años que vive hace seis meses junto a su esposa ucraniana en Kiev, ya analiza su futuro: "Empezamos a tomar decisiones. Mi esposa tuvo que dejar su trabajo", añadió y mencionó que "nuestra idea era quedarnos por un par de años pero esta situación irrumpe nuestros planes y nos fuerza a re pensar dónde queremos vivir".

La idea de dejar el país por la falta de garantías y libertades es concreta: "Estamos considerando la migración porque nuestra hipótesis es que esto no va a terminar rápidamente".

"Los ucranianos no se van a rendir y quizás nos relocalicemos en Argentina, aunque con mucha tristeza porque los amigos y familia de mi esposa -quien nació y se crió en Kiev- quedarían en Ucrania", lamentó.

Las libertades de expresión para las minorías son poco frecuentes en Rusia. Uno de los casos más representativos es el del grupo de punk rock feminista Pussy Riot, cuyas integrantes han estado presas en reiteradas oportunidades por sus consignas sobre la libertad, contra la violencia policial y la discriminación hacia los homosexuales.

En 2019 se festejó el desfile del orgullo gay más importante de la historia de ucrania. Según los reportes de aquel año, más de 8 mil personas desfilaron por las calles de Kiev. Fue el año en que asumió el presidente Zelenski, cuya plataforma electoral aseguraba “una cultura tolerante, con defensa de la igualdad y la libertad de todas las personas”.

Parece poco probable que pueda volver a repetirse. En una de sus primeras declaraciones públicas después de la invasión, Putin calificó al gobierno ucraniano de "banda de drogadictos y neonazis", y afirma combatir a "terroristas" y "neonazis" en Ucrania.

El manejo de las redes sociales en Rusia y Ucrania

El organismo de control de las comunicaciones de Rusia (Roskomnadzor) anunció limitaciones para ingresar a la red social Facebook, a la que acusó de censurar los medios del país y violar los derechos humanos de los ciudadanos rusos.

"De conformidad con la decisión del fiscal general sobre la red social Facebook, a partir del 25 de febrero, Roskomnadzor adopta medidas para limitar su acceso",

No es la primera vez que pasa esto; Plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o Twitter fueron multadas en varias ocasiones, y las autoridades también ordenaron ralentizar el funcionamiento de Twitter.

Elena Guerasimiuk, una ucraniana que vive en la ciudad sureña de Kherson, aseguró hoy que vivía "una pesadilla" tras el inicio de la invasión rusa y afirmó que "ya no hay manera de irse" de Ucrania.

"Nunca nadie pensaba que iba a pasar esto, es como una pesadilla, como en las películas de terror, como en la guerra", aseguró Elena, de 42 años, en diálogo con Télam.

"Los adultos tenemos ganas de llorar, los chicos se asustan y lloran", contó la mujer que es ama de casa y tiene un bebé de 7 meses y una hija de 16 años que nació en Argentina. Y lamentó: "ya no hay manera de irse, bombardearon un puente donde pasan las vías del tren".

"Nos gustaría irnos pero no es posible, no funciona nada", agregó y señaló que "bombardearon todos los aeropuertos, no solamente a los militares, sino también a los aeropuertos civiles".

Con testimonios de la Agencia Télam