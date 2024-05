La ofensiva rusa hace que Zelenski tome medidas extremas en la guerra

putin y zelensky.jpg Volodímir Zelenski, arrinconada por la nueva ofensiva de Vladimir Putin (Foto: A24.com).

Ante esto, Volodímir Zelenski ya no puede salir del país. No porque esté sitiado, sino porque ha tenido que modificar todos sus planes para organizar la resistencia en uno de los peores momentos de la guerra para Ucrania.

Eso lo llevó a cancelar todos sus viajes al exterior. Entre ellos, uno muy esperado: este viernes iba a estar en España para firmar un acuerdo de seguridad con el titular del gobierno, Pedro Sánchez. España es uno de los países más involucrados en el apoyo que la OTAN le da a Zelenski.

Zelenski, enfocado en no perder Jarkov

La ciudad está en un lugar estratégico para esta guerra que inició Putin en febrero de 2022. Está en el noreste de Ucrania y es la barrera de contención para las tropas rusas que quieren avanzar desde la región del Donbás. Esa parte ucraniana quedó en manos de Rusia desde el inicio de la invasión. Pero en Jarkov encontraron una gran resistencia de las tropas de Zelenski con la ayuda de la OTAN.

Además, está cerca de la frontera con el país invasor, por lo que desde Jarkov se lanzaron varios misiles contra la ciudad rusa de Belgorod. Si Jarkov cayera, las ciudades al otro lado de la frontera rusa estarían "seguras".

mapa de rusia y Ucrania.jpg Rusia inició una renovada ofensiva para seguir conquistando territorio de Ucrania (Foto: gentileza EOM).

Por último, la segunda urbe luego de la capital, Kiev, está a menos de 300 km de distancia de Zaporiyia. Es la segunda central nuclear de Europa y desde el mes de marzo de 2022, está controlada por las tropas del Kremlin. Tomar Jarkov le permitiría a Putin poder seguir avanzando hacia el oeste de Ucrania.

Putin fracasó en su ofensiva relámpago sobre la capital ucraniana en marzo y abril de 2022. Pero ahora, las tropas a sus órdenes podrían tener control casi de la tercera parte del territorio ucraniano. Por eso, Zelenski tuvo que cambiar su estrategia para pedir personalmente ayuda a Occidente.

Zelenski, obligado a organizar la resistencia

El mandatario iba a realizar una serie de viajes al exterior para seguir demandando ayuda ante el renovado ataque de Rusia. Este viernes, en Madrid, pensaba a entrevistarse con el rey Felipe VI y luego, con Pedro Sánchez. Con este último iba a firmar un convenio para la seguridad. Pero eso quedó para otro momento, lo mismo que otros viajes similares para pedir ayuda.

antony blinken rockero.jpg Antony Blinken, el secretario de estado norteamericano, fue en viaje sorpresa a ver a Zelensky, pero tuvo tiempo de ser rockero por unos minutos en un bar de Kiev. (Foto: Captura de TV)

Mientras tanto, la Casa Blanca aprobó más ayuda militar y económica para no abandonar a Ucrania. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajó de imprevisto a Kiev para expresar que Estados Unidos y la OTAN no lo abandonan a Zelenski en su lucha. No obstante, los americanos tienen una manera muy especial de mostrar la situación actual de la guerra con Rusia: Blinken fue a un bar de Kiev y, con una guitarra eléctrica, demostró su habilidad como rockero.

Si bien Blinken cantó la canción "Free World" (mundo libre), seguramente Zelenski piense que necesita más armas, en lugar de escuchar cantar al funcionario de Joe Biden.