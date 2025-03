La tragedia de Julie Luixe: el "gas de la risa" y el oscuro final de la modelo de Only Fans

Su consumo - inhalación - fuera del manejo profesional provoca un estado de bienestar que se expresa con un buen humor exagerado y de allí que se lo denomine coloquialmente como "el gas de la risa".

Conocida la causa de la muerte de la modelo que aparecía en OnlyFans, su familia admitió que la joven había caído en esa adicción con este gas que terminó con su vida.

Adicción mortal al "gas de la risa"

Juli Luxie, de 21 años, fue encontrada muerta en su casa de Essonne el pasado jueves 6 de marzo. La policía fue hasta su casa en esa ciudad tras la preocupación de su padre. Su hija llevaba dos semanas son comunicarse, algo totalmente inusual. Era una conocida influencer francesa de 21 años, conocida en Instagram, pero también en la plataforma Onlyfans donde publicaba historias y fotos con regularidad. El diario “Le Parisien” indica que los agentes que acudieron al lugar descubrieron el cuerpo de la joven modelo en el suelo alrededor del mediodía. Según la prensa, su padre reveló que Julie había caído en una depresión en las últimas semanas. Por lo que comenzó una investigación específica para determinar que pudo haber sucedido con la joven.

Los servicios de emergencia in situ descubrieron sangre en el apartamento, pero un elemento orientó la pesquisa de manera certera: había también botellas o tubos de óxido nitroso, conocido como el "gas de la risa". Se utiliza como anestesia, pero cada vez más, según la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes lo consumen como una adicción que es muy peligrosa, como en el caso de Julie.

julie luxie 2.jpg La influencer estaba atravesando un período de depresión según su padre. (Foto: Instagram de Julie)

La autopsia debe ayudar a determinar las causas de esta trágica muerte. La puerta de entrada estaba cerrada desde el interior. Pese a su corta vida, tuvo relaciones controvertidas. También conocida como Julia Diablotine, cuando tenía 16 años, mantuvo una relación con el YouTuber y streamer TheKairi78, de 33 años, que causó polémica porque la doblaba en edad. En ese momento, escribió en Instagram: “No estoy ciega, sé que desde el principio me han prendido fuego por todos lados. Sin embargo, nunca me he opuesto a ustedes porque sé que muchos de ustedes quieren mi bien”. Pero más tarde, por mantener esa relación, denunció amenazas de muerte y acoso. Una ruptura que en realidad hubiera sido falsa, su pareja se separó verdaderamente en 2021. La policía halló al ingresar en su hogar rastros de sangre y recipientes de óxido nitroso, que se utiliza como droga recreativa. La familia confesó que Julie pasó a consumirlo en “grandes cantidades” por un problema de adicción.

julie luxie 3.jpg Julie Luxie, del suceso a la tragedia. Era influencer y muy seguida en OnlyFans. Pero con una adicción al uso del "gas de la risa" que la autopsia determinó como el elemento clave para su muerte. (Foto: Cuenta de Instagram de Julie)

Último adiós por las redes sociales

En las mismas publicaciones que utilizaba Julie Luxie, muchos suscriptores ahora le rinden homenaje. “Descansa en paz Julie. Todas las personas que tanto te han hecho daño no te llevarán al Cielo. Cuídate allá arriba”, fue uno de los más significativos. Otros, en cambio, ven en las mismas redes, las causas de la depresión que afectaba a Julie. Muchas de las fotos que "colgaba" en OnlyFans eran celebradas, pero en otras, recibía todo tipo de críticas, por las fotos mismas y por el hecho de hacer una exhibición de su cuerpo. Eso, en parte, puede explicar por qué abuso de manera fatal la adicción que según sus familiares, ya tenía con el uso del "gas de la risa".