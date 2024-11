Muerte de Liam Payne: filtran un polémico video donde un empleado del hotel le estaría llevando drogas

Embed

Fue a través de este video que la Justicia identificó a Ezequiel David Pereyra, empleado del hotel, como una de las dos personas que le habrían suministrado al cantante los estupefacientes que fueron detectados en su sangre, junto con alcohol, en la autopsia realizada al músico.

En el video se ve a tres empleados trabajando en un área común del hotel acomodando unas sillas, cuando uno de ellos se acerca al ascensor para entregar algo a alguien, que segundos después puede verse asomando por allí justamente a Payne.

Liam Payne - cámara de seguridad del hotel.jpg

Se conocieron los resultados de la autopsia a Liam Payne, ex One Direction

Tras la trágica muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction que se cayó del balcón de la habitación del hotel en la que se hospedaba en la ciudad de Buenos Aires, Mercedes Ninci reveló al día siguiente del suceso los resultados preliminares de la autopsia.

“Les quería contar lo que dice la autopsia, me la acaban de mandar. Dice politraumatismos, hemorragia interna y externa”, dijo por entonces la periodista en Mañanísima (El Trece). Y añadió: “Todavía no está el resultado toxicológico. La gente que hizo la autopsia me dice que el resultado va a estar en una semana o en 10 días”.

liam payne.jpg

Por su parte, al médico Guillermo Capuya, que estaba como invitado en el programa de Carmen Barbieri, se le preguntó si se pueden acelerar los tiempos de los exámenes para determinar si Liam Payne consumió sustancias y el profesional respondió.

“En tejidos tarda más, en fluidos menos. Hay cosas que se pueden determinar rápidamente”, expuso Capuya.

“A través de la orina uno pueden saber 10 drogas. Se puede saber qué consumió, no la cantidad. Eso se sabe en la concentración de los tejidos”, afirmó el médico.