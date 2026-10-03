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Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón en plena entrevista en vivo en Brasil

El legislador había viajado a San Pablo por las elecciones presidenciales del país vecino. La escena quedó registrada y se viralizó en las redes sociales.

Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón. (Foto: captura)

Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón. (Foto: captura)

El diputado nacional Esteban Paulón sufrió el robo de su celular mientras brindaba una entrevista en vivo desde San Pablo, Brasil. El insólito episodio ocurrió en plena calle y quedó registrado por la propia transmisión, que continuó activa después del arrebato.

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El momento del robo. (Foto: captura)

El legislador socialista había viajado a Brasil en el marco de las elecciones presidenciales de este domingo y participaba de una videollamada con el programa La excepción a la regla, de Radio Rebelde, cuando un hombre lo sorprendió y le quitó el teléfono.

La secuencia tuvo un giro inesperado: la comunicación no se interrumpió inmediatamente y la cámara siguió transmitiendo durante la huida, hasta registrar al presunto autor del robo mirando directamente al dispositivo.

Segundos antes del episodio, Paulón analizaba el escenario electoral brasileño y manifestaba públicamente su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva. Al terminar su intervención, mientras el conductor comenzaba a despedirlo, la imagen se movió abruptamente y una mano cubrió la cámara. Inmediatamente se escucharon los gritos del diputado al advertir que acababan de quitarle el teléfono.

El audio permaneció conectado durante algunos segundos debido a que Paulón todavía tenía activo el Bluetooth. Mientras tanto, el celular continuó transmitiendo imágenes del cielo y de los edificios de San Pablo mientras el ladrón escapaba.

El ladrón quedó registrado por la propia cámara

La sorpresa aumentó cuando el teléfono cambió nuevamente de posición y el hombre que se había llevado el dispositivo apareció frente a la cámara. En las imágenes se lo observa con una remera blanca, una mochila y una gorra.

Desde el estudio, los integrantes del programa advirtieron inmediatamente lo que estaba ocurriendo. La transmisión continuó durante algunos instantes hasta que finalmente se perdió la comunicación.

El episodio quedó así registrado prácticamente desde la perspectiva del propio teléfono robado, una particularidad que hizo que las imágenes comenzaran a circular rápidamente en las redes sociales.

Esteban Paul&oacute;n. (Foto: archivo)

Esteban Paulón. (Foto: archivo)

Paulón publicó el video del robo en sus redes sociales

Horas después, el propio diputado confirmó lo ocurrido y compartió el fragmento de la transmisión. “Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”, escribió junto al video.

Paulón se encontraba en Brasil para acompañar la candidatura de Lula. Antes del robo había participado en una manifestación de apoyo al mandatario brasileño realizada en San Pablo durante el cierre de la campaña electoral.

En pocas palabras

  • Robo en vivo: El diputado Esteban Paulón fue víctima del robo de su celular durante una entrevista radial en San Pablo, Brasil.
  • Video viral: El insólito episodio quedó registrado por la transmisión y capturó al presunto ladrón frente a la cámara.
  • Contexto político: Paulón se encontraba en Brasil para seguir las elecciones presidenciales y había expresado su apoyo a Lula da Silva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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