Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón en plena entrevista en vivo en Brasil

El audio permaneció conectado durante algunos segundos debido a que Paulón todavía tenía activo el Bluetooth. Mientras tanto, el celular continuó transmitiendo imágenes del cielo y de los edificios de San Pablo mientras el ladrón escapaba.

El ladrón quedó registrado por la propia cámara

La sorpresa aumentó cuando el teléfono cambió nuevamente de posición y el hombre que se había llevado el dispositivo apareció frente a la cámara. En las imágenes se lo observa con una remera blanca, una mochila y una gorra.

Desde el estudio, los integrantes del programa advirtieron inmediatamente lo que estaba ocurriendo. La transmisión continuó durante algunos instantes hasta que finalmente se perdió la comunicación.

El episodio quedó así registrado prácticamente desde la perspectiva del propio teléfono robado, una particularidad que hizo que las imágenes comenzaran a circular rápidamente en las redes sociales.

Esteban Paulón. (Foto: archivo)

Paulón publicó el video del robo en sus redes sociales

Horas después, el propio diputado confirmó lo ocurrido y compartió el fragmento de la transmisión. “Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”, escribió junto al video.

Paulón se encontraba en Brasil para acompañar la candidatura de Lula. Antes del robo había participado en una manifestación de apoyo al mandatario brasileño realizada en San Pablo durante el cierre de la campaña electoral.