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Le robaron en vivo al móvil de América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes: el dramático video

Mientras se estaba cubriendo el temporal en la zona de Dock Sud, delincuentes se llevaron un trípode de cámara y una mochila del cronista de América y A24. Las imágenes.

15 abr 2026, 09:45
Le robaron en vivo al móvil de América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes: el dramático video
Le robaron en vivo al móvil de América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes: el dramático video

Le robaron en vivo al móvil de América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes: el dramático video

Un robo quedó registrado al aire en América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes. Sucedió en la mañana del miércoles en Dock Sud, del partido de Avellaneada, cuando se estaban cubriendo las zonas de las inundaciones por las fuertes lluvias durante la madrugada.

El hecho ocurrió mientras los periodistas de Desayuno Americano trabajaban en una zona afectada por las inundaciones y el robo quedó registrado en vivo.

El cronista, al darse cuenta que los delincuentes se llevaban el tripode de la cámara y su mochila, corrió a los ladrones que se metieron en el interior de los monoblocks de la zona.

Los delincuentes rompieron el vidrio del auto en el que se trasladaba el equipo periodístico y se llevaron equipos de trabajo y pertenencias personales de los trabajadores.

“Nos encontramos con la ventanilla rota, la parte de atrás baja. Revolvieron todo el auto y se llevaron nuestras cosas, los equipos, hasta la rueda de auxilio”, relató el cronista Diego Lewen en medio de la transmisión.

Video: Desayuno Americano.

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Cómo fue el robo al equipo de América y A24

El vehículo donde se trasladaba el equipo de América y A24 estaba estacionado sobre la calle Irala y los ladrones aprovecharon un descuido para cometer el ataque. El cronista se dio cuenta de la fuga de los delincuentes con sus elementos y comenzó a correrlos inmediatamente.

En el trayecto, los ladrones pasaron por al lado la garita de seguridad de la Policía, cuyos efectivos se encontraban el interior y no advirtieron tanto lo sucedido. "¡Vení acá, chorro!", le gritaba el cronista mientras corría a los delincuentes.

"La impotencia es tremenda, tenés las cosas personales, se robaron hasta la rueda de auxilio. Pasaron por adelante de la garita y estaban los dos oficiales metidos adentro", comentó con profunda indignación el periodista.

Luego ante el revuelo que generó el episodio y la presencia periodística de las cámaras de América y A24, se montó un amplio operativo y se logró dar con uno de los ladrones escondidos en la zona.

Video: A24.

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