Le robaron en vivo al móvil de América y A24 y el cronista corrió a los delincuentes: el dramático video

“Nos encontramos con la ventanilla rota, la parte de atrás baja. Revolvieron todo el auto y se llevaron nuestras cosas, los equipos, hasta la rueda de auxilio”, relató el cronista Diego Lewen en medio de la transmisión.

Video: Desayuno Americano.

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Cómo fue el robo al equipo de América y A24

El vehículo donde se trasladaba el equipo de América y A24 estaba estacionado sobre la calle Irala y los ladrones aprovecharon un descuido para cometer el ataque. El cronista se dio cuenta de la fuga de los delincuentes con sus elementos y comenzó a correrlos inmediatamente.

En el trayecto, los ladrones pasaron por al lado la garita de seguridad de la Policía, cuyos efectivos se encontraban el interior y no advirtieron tanto lo sucedido. "¡Vení acá, chorro!", le gritaba el cronista mientras corría a los delincuentes.

"La impotencia es tremenda, tenés las cosas personales, se robaron hasta la rueda de auxilio. Pasaron por adelante de la garita y estaban los dos oficiales metidos adentro", comentó con profunda indignación el periodista.

Luego ante el revuelo que generó el episodio y la presencia periodística de las cámaras de América y A24, se montó un amplio operativo y se logró dar con uno de los ladrones escondidos en la zona.

Video: A24.