Un padre reconoció a su hijo en el video de un violento robo: el pedido a la Justicia

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En las filmaciones, los dos sospechosos aparecen a cara descubierta y a poca distancia, lo que permitió observar sus rasgos con claridad.

Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y llegaron hasta el padre de uno de los presuntos autores. Al verlas, el hombre aseguró que reconoció a su propio hijo.

El vecino de Los Hornos decidió entonces presentarse en la comisaría Quinta de La Plata, donde brindó los datos que tenía y solicitó que fueran incorporados a la investigación.

“Tengo miedo de que pueda lastimar a alguien”

El hombre contó que desde hace tiempo intenta ayudar a su hijo para que abandone el consumo de drogas, pero aseguró que hasta el momento no logró que cambiara de rumbo.

“Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”, manifestó ante la Policía, según reconstruyó el medio 0221.

De acuerdo con su relato, su hijo fuma residuos de cocaína y los efectos pueden prolongarse durante varios días. También aseguró que la situación se agravó durante los últimos tiempos y que incluso algunas personas fueron a buscarlo por presuntos problemas que mantenían con él. “Ya lo vinieron a buscar algunas personas, con las que es evidente que ha tenido problemas”, señaló.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud. (Foto: gentileza 0221)

El pedido del padre a la Justicia

Ante la situación, el padre reclamó que intervenga la Justicia y cuestionó los tiempos que podría demandar una eventual detención. “Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran”, sostuvo.

Además, aseguró haber identificado al segundo hombre que aparece en las imágenes del robo y afirmó que no sería la misma persona que inicialmente había sido señalada como acompañante del presunto atacante. “Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido”, concluyó.