En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Padre
Hijo
Inseguridad

Un padre reconoció a su hijo en el video de un violento robo: el pedido a la Justicia

El hombre se presentó en una comisaría y aseguró que el joven atraviesa problemas vinculados al consumo de drogas. También dijo haber identificado al segundo sospechoso.

El momento del robo. (Foto: captura)

El momento del robo. (Foto: captura)

Un violento robo en La Plata tuvo un giro inesperado después de que el padre de uno de los presuntos delincuentes asegurara haber reconocido a su propio hijo en las imágenes de las cámaras de seguridad. El hombre se presentó ante la Policía, aportó información y pidió que la Justicia intervenga para detenerlo.

Leé también Escándalo: el video del momento en el que la policía le pega al periodista Sebastián Domenech
escandalo: el video del momento en el que la policia le pega al periodista sebastian domenech

El asalto ocurrió días atrás en la zona de Parque Castelli, cuando un hombre de 40 años regresaba a su casa acompañado por su sobrina de 8 años. Al llegar a la calle 64, entre 20 y 21, fueron interceptados por dos delincuentes.

Los asaltantes intentaron robarle la motocicleta, lo amenazaron, lo revisaron y comenzaron a golpearlo. En medio del forcejeo, uno de los agresores sacó una navaja tipo suiza y le provocó un corte en el párpado izquierdo, mientras la nena presenciaba la violenta secuencia y quedó en estado de shock.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud, donde recibió puntos de sutura. Pese a la herida sufrida en el párpado izquierdo, la médica que lo atendió confirmó que su visión no había resultado comprometida.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En las filmaciones, los dos sospechosos aparecen a cara descubierta y a poca distancia, lo que permitió observar sus rasgos con claridad.

Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y llegaron hasta el padre de uno de los presuntos autores. Al verlas, el hombre aseguró que reconoció a su propio hijo.

El vecino de Los Hornos decidió entonces presentarse en la comisaría Quinta de La Plata, donde brindó los datos que tenía y solicitó que fueran incorporados a la investigación.

“Tengo miedo de que pueda lastimar a alguien”

El hombre contó que desde hace tiempo intenta ayudar a su hijo para que abandone el consumo de drogas, pero aseguró que hasta el momento no logró que cambiara de rumbo.

“Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”, manifestó ante la Policía, según reconstruyó el medio 0221.

De acuerdo con su relato, su hijo fuma residuos de cocaína y los efectos pueden prolongarse durante varios días. También aseguró que la situación se agravó durante los últimos tiempos y que incluso algunas personas fueron a buscarlo por presuntos problemas que mantenían con él. “Ya lo vinieron a buscar algunas personas, con las que es evidente que ha tenido problemas”, señaló.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud. (Foto: gentileza 0221)

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud. (Foto: gentileza 0221)

El pedido del padre a la Justicia

Ante la situación, el padre reclamó que intervenga la Justicia y cuestionó los tiempos que podría demandar una eventual detención. “Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran”, sostuvo.

Además, aseguró haber identificado al segundo hombre que aparece en las imágenes del robo y afirmó que no sería la misma persona que inicialmente había sido señalada como acompañante del presunto atacante. “Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido”, concluyó.

En pocas palabras

  • Padre identificó: El padre de uno de los sospechosos reconoció a su hijo en el video del robo.
  • Problemas de adicción: El hombre expresó temor por el accionar de su hijo, quien sufre adicciones.
  • Pedido a la Justicia: El padre se presentó en la policía y solicitó la intervención judicial para detenerlo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Padre Hijo Video
Notas relacionadas
"Se le tira como una hiena a matarlo": el brutal video del ataque a un joven a la salida de un boliche
Se conoció el video del brutal piedrazo en la cabeza que terminó con la muerte del joven de 22 años en Ezeiza
"Shockeante y desagradable": un hombre murió en plena fiesta y la música continuó durante horas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar