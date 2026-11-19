También estuvo sobre la mesa la guerra con Irán, el riesgo nuclear y la circulación de petróleo por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el abastecimiento energético global.

La inteligencia artificial, los semiconductores, las tierras raras y la competencia comercial completan la agenda en la que la tecnología es también un instrumento de poder militar y económico.

La cumbre tiene además un fuerte simbolismo: Xi consiguió reunir a Washington y Moscú en territorio chino, en una demostración de su creciente influencia diplomática. Sin embargo, las diferencias entre los tres países y las moderadas expectativas de acuerdos concretos anticipan una negociación compleja. Previamente, Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron su propia cumbre.

Más que una foto histórica, Shenzhen puede convertirse en el escenario de una disputa por las reglas del mundo que viene.

Juntos, pero no tan cerca. Una amplia mesa ovalada fue el ámbito para le reunión histórica entre Xi, Putin y Trump. (Foto: Reuters)

Una cumbre para "definir" el mundo del futuro

La primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin terminó después de poco más de una hora de conversaciones en Shenzhen, China. El encuentro reunió por primera vez sin otros mandatarios alrededor de una misma mesa a los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China, las tres principales potencias nucleares del planeta.

Según el análisis de The Washington Post, Trump buscaba avanzar en el control de armas nucleares; Putin pretendía discutir el final de la guerra en Ucrania bajo las condiciones de Moscú; mientras Xi Jinping quería aprovechar la oportunidad para consolidar el protagonismo internacional de China sin comprometerse con las posiciones de sus dos interlocutores.

Qué dijeron públicamente los tres presidentes

Trump calificó el encuentro como histórico y destacó la importancia de la conversación entre las tres potencias. "Estamos haciendo historia", afirmó durante sus palabras de apertura. También sostuvo que los tres países tenían mucho para discutir y planteó la responsabilidad compartida de mantener un diálogo abierto, respetuoso y productivo sobre cuestiones que afectan al planeta.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en el desarme nuclear. Consideró que Estados Unidos, Rusia y China, por sus enormes arsenales, estaban en una posición privilegiada para discutir una reducción de las armas atómicas y disminuir el riesgo de que fueran utilizadas. Reconoció, sin embargo, que para cualquier presidente resulta difícil renunciar a ese poder militar.

Putin, por su parte, aprovechó su intervención para introducir explícitamente la guerra de Ucrania. El presidente ruso sostuvo que los tres países tenían numerosos intereses compartidos en la resolución de conflictos regionales y mencionó expresamente la guerra que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022. Moscú buscaba así colocar el conflicto en el centro de la conversación entre las grandes potencias.

Xi eligió un discurso más general y evitó mencionar Ucrania. "La historia nos dice que cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando chocan, el mundo cae en el caos", afirmó en una histórica frase. Su mensaje estuvo orientado a presentar a China como una potencia responsable y defensora de la estabilidad internacional.

Ucrania, Irán y la carrera por el poder global

Detrás de las declaraciones públicas quedaron expuestas las diferencias. Putin pretendía discutir la arquitectura de seguridad europea y las condiciones para terminar la guerra en Ucrania. Trump buscaba presentarse como el dirigente capaz de conseguir una negociación. Xi, en cambio, evitó asumir el papel de mediador en un conflicto que Beijing considera fundamentalmente europeo y en el que no participaban ni Kiev ni los gobiernos de Europa.

Irán también formó parte de los asuntos que atravesaron la agenda, junto con la seguridad energética y la circulación de petróleo por el estrecho de Ormuz. En sus conversaciones bilaterales con Xi, Trump sostuvo que ambos países tenían interés en garantizar el tránsito energético y evitar que Irán desarrollara armas nucleares.

La competencia comercial, los aranceles, las tierras raras y los semiconductores completaron el telón de fondo de la reunión. La inteligencia artificial y las restricciones estadounidenses a los chips avanzados también alimentaban las diferencias entre Washington y Beijing.

Una nueva Yalta, pero sin acuerdos concretos

La reunión despertó comparaciones con la conferencia de Yalta de 1945, cuando Roosevelt, Churchill y Stalin discutieron el orden mundial de posguerra. Putin había impulsado esa interpretación, pero la comparación generó preocupación en Ucrania y Europa ante la posibilidad de que las grandes potencias negociaran sobre el futuro de otros países sin consultarles.

Además, hubo una señal alentadora para terminar el año en un mundo que se ha revolucionado desde la pandemia primero, la guerra en Ucrania luego y finalmente, la crisis interminable en Medio Oriente. Las tres potencias reconocieron la necesidad de mantener canales de comunicación.

Pero los 80 minutos de conversaciones no resolvieron las diferencias sobre Ucrania, Irán, el armamento nuclear ni la competencia económica. Especialmente, el conflicto por los superchips y la Inteligencia Artificial entre China y Estados Unidos.

La imagen fue histórica: los resultados concretos, mucho más limitados.