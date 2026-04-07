Llega al país el primer buque de guerra: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación

En este sentido, el rol de Cotecmar ha sido clave. El astillero, con sede en Cartagena, ha evolucionado en las últimas décadas desde la construcción de embarcaciones menores hasta convertirse en un actor capaz de encarar proyectos de gran escala. La fragata PES es, sin dudas, su desafío más ambicioso hasta la fecha.

Características técnicas de una fragata de última generación

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su diseño. La PES se basa en el modelo Damen SIGMA Clase 10514, una plataforma reconocida a nivel mundial por su eficiencia, modularidad y capacidad de adaptación.

Este tipo de arquitectura permite que el buque pueda ser actualizado de manera progresiva a lo largo de su vida útil. En otras palabras, no se trata de una embarcación estática, sino de una plataforma flexible que puede evolucionar con el tiempo, incorporando nuevas tecnologías sin necesidad de rediseños estructurales.

En términos de dimensiones, la fragata contará con:

107,5 metros de eslora , lo que le otorga una presencia significativa en operaciones oceánicas.

, lo que le otorga una presencia significativa en operaciones oceánicas. 14,02 metros de manga , que garantizan estabilidad en navegación.

, que garantizan estabilidad en navegación. Un calado de 3,9 metros, ideal para operar en distintos tipos de aguas.

Además, su construcción se realizará mediante un sistema de 52 bloques de acero naval, una técnica moderna que optimiza los tiempos de producción y mejora la precisión estructural.

Este enfoque industrial no solo acelera la construcción, sino que también posiciona a Colombia como un país capaz de ejecutar procesos navales de alta complejidad, comparables con los de potencias del sector.

Un buque preparado para múltiples escenarios

La Plataforma Estratégica de Superficie fue concebida como una fragata multipropósito. Esto significa que no estará limitada a una única función, sino que podrá desempeñarse en distintos tipos de misiones, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto.

Entre sus principales capacidades operativas se destacan:

Guerra antisuperficie , para enfrentar amenazas provenientes de otros buques.

, para enfrentar amenazas provenientes de otros buques. Guerra antisubmarina , clave en un escenario donde los submarinos juegan un rol estratégico.

, clave en un escenario donde los submarinos juegan un rol estratégico. Defensa antiaérea , destinada a proteger tanto al propio buque como a otras unidades cercanas.

, destinada a proteger tanto al propio buque como a otras unidades cercanas. Vigilancia y control marítimo , esencial para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

, esencial para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Protección de rutas comerciales , fundamentales para la economía del país.

, fundamentales para la economía del país. Participación en misiones internacionales, incluyendo operaciones conjuntas con otras armadas.

Esta versatilidad convierte a la PES en una herramienta clave para la política de defensa colombiana. La posibilidad de cumplir múltiples roles con una sola plataforma reduce costos y aumenta la eficiencia operativa.

Impacto estratégico en la defensa nacional

La incorporación de la fragata PES representa un avance significativo en la capacidad de disuasión de Colombia. En un entorno regional donde varios países están modernizando sus fuerzas navales, contar con un buque de estas características permite equilibrar capacidades y fortalecer la presencia en aguas estratégicas.

Tanto el mar Caribe como el océano Pacífico son zonas de alta importancia geopolítica y económica. Allí convergen rutas comerciales, recursos naturales y desafíos de seguridad que requieren una respuesta eficiente por parte del Estado.

En este contexto, la nueva fragata permitirá:

Incrementar la vigilancia en áreas críticas .

. Responder con mayor rapidez ante amenazas .

. Participar activamente en operaciones internacionales de seguridad marítima.

Además, su interoperabilidad con estándares internacionales facilitará la cooperación con otras fuerzas navales, especialmente en ejercicios combinados.

Transferencia tecnológica y desarrollo industrial

Uno de los pilares del programa PES es la transferencia de tecnología. Aunque el diseño base proviene de un modelo internacional, gran parte del conocimiento necesario para su construcción está siendo asimilado por ingenieros y técnicos colombianos.

Esto tiene un impacto directo en el desarrollo industrial del país. No solo se generan empleos calificados, sino que también se fortalecen capacidades locales en áreas como:

Ingeniería naval

Electrónica avanzada

Sistemas de combate

Integración de software militar

El aprendizaje adquirido durante este proceso será clave para futuros proyectos, ya que permitirá a Colombia avanzar hacia una mayor autonomía en la construcción de buques.

Proyección a futuro: una flota más moderna y autónoma

El programa de la Plataforma Estratégica de Superficie no se limita a la construcción de una única fragata. El plan contempla la fabricación de al menos cuatro unidades, lo que implicará una renovación progresiva de la flota de la Armada.

Esta proyección a mediano y largo plazo tiene múltiples beneficios:

Economías de escala en la producción .

. Consolidación de la industria naval local .

. Mayor independencia frente a proveedores externos.

A su vez, posiciona a Colombia como un actor relevante en el mercado regional de defensa. En un futuro, incluso podría abrir la puerta a la exportación de tecnología o servicios navales, algo que hasta hace pocos años parecía lejano.

Un hito que trasciende lo militar

Si bien el proyecto tiene una fuerte impronta en materia de defensa, sus implicancias van mucho más allá. La construcción de la fragata PES es también un símbolo del avance tecnológico e industrial del país.

Este tipo de iniciativas demuestra que es posible desarrollar proyectos complejos a nivel local, siempre que exista una planificación estratégica y una inversión sostenida en conocimiento.

Además, refuerza la idea de que la defensa nacional no depende únicamente del equipamiento, sino también de la capacidad de producir y mantener ese equipamiento dentro del propio territorio.